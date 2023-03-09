喬治亞外國代理人提案掀抗議 執政黨撤回

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喬治亞原本計劃推出外國代理人法案，引起民眾不滿後撤回。圖為9日一名示威者在特比利西街頭揮舞喬治亞國旗。（路透社）

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（中央社喬治亞特比利西9日綜合外電報導）喬治亞共和國執政黨「喬治亞之夢」今天宣布，將中止爭議性「外國代理人」法案的提案計畫。這項計畫引發了這個高加索國家的大規模抗議行動。

法新社報導，喬治亞之夢（Georgian Dream）在網站張貼聲明說，「作為一個對社會上所有人負責的執政黨，我們決定無條件撤回這項我們支持的提案」。

此一立法計畫在這個前蘇聯加盟共和國激起了兩天大規模抗議活動，而這個國家一心要加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。

美國和歐盟都表示，對外國代理人法案感到憂心。批評人士指出，這項法案複製了俄羅斯用以鎮壓公民社會的法律。

「喬治亞之夢」在聲明中說，這項法案「以不利的角度和誤導的方式呈現」；並說，該黨將開始諮詢公眾，以「比較妥當地說明」法案的宗旨。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120309