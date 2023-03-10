仿俄「外國代理人法案」惹議 喬治亞國會二讀否決

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（中央社特比利西10日綜合外電報導）喬治亞國會議員今天在二讀程序否決了「外國代理人」法案的提案計畫，這項法案引發了一場重大的國內政治危機，且可能會破壞喬治亞與歐洲建立更密切關係的努力。

路透社報導，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）撤回對「外國代理人」法案的支持後，喬治亞國會的網站指出，國會議員在今天的二讀程序否決這項法案。

今天的表決中，35名國會議員投下反對票，1人投贊成票，但在場的112名議員中，大多數都投下棄權票。

數以萬計的喬治亞民眾連續3天晚間都走上首都特比利西（Tbilisi）的街頭抗議這項法案，他們聲稱喬治亞政府正試圖把國家帶往越來越獨裁的方向發展。

警方動用催淚瓦斯、震撼彈和高壓水柱來驅散聚集在特比利西市中心國會外頭的示威群眾，並在鎮壓過程中拘捕了數十人。

這項法案將要求從海外獲得超過20%資金的非政府組織，在喬治亞司法部登記註冊為外國代理人。

反對人士指出，這讓各界想起2012年俄羅斯一項法律，克里姆林宮曾廣泛使用這項法律來打壓公民社會和獨立媒體。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1120310