王毅訪印尼 稱需高度警惕地區形成「小圈子」

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（中央社台北18日電）中國外長王毅訪問印尼，他表示，兩國已建立外長及防長對話機制，將以此為平台提升政治安全合作；並指要高度警惕本地區形成「小圈子」，要珍惜來之不易的和平穩定，將南海建設成和平之海。

綜合央視、香港電台、路透社報導，王毅今天早上與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在印尼首都雅加達舉行記者會上表示，這次訪問印尼是為了落實兩國元首的重要共識、為了展現對印尼的堅定支持，及推動雙邊關係不斷取得新的更大發展。

王毅說，雙方要做大國與鄰國互信互助的典範，繼續遵行元首的戰略引領，鞏固高水平戰略互信；兩國已建立外長、防長2+2對話機制，將以此為平台提升政治安全合作，同時在涉及彼此核心利益及重大關切的問題上，堅定相互理解及支持。

王毅又提到，要高度警惕本地區形成「小圈子」，反對製造任何對立，要珍惜來之不易的和平穩定，將南海建設成和平之海。

他說，兩人都對中東局勢表示痛心，希望所有相關方在中東問題上保持克制，巴以衝突（以哈戰爭）造成人道主義災難，應立即實現無條件停火，盡快建立人道救援機制，避免局勢升級，重申中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。

報導引述勒特諾表示，會加強兩國之間的關係，印尼希望深化在能源轉型、基礎設施和下游產業與中國的合作和投資。

王毅於18日至23日訪問印尼、柬埔寨、巴布亞紐幾內亞進行正式訪問，並主持召開中印尼高級別對話合作機制第四次會議、中柬政府間協調委員會第七次會議。

中國外交部發言人林劍16日表示，王毅此次訪問延續中國外交一段時間以來的「春潮湧動」，其中包括與印尼之間的互動。

勒特諾今年1月曾表示，在南海議題上，印尼準備好與包括菲律賓在內的所有東南亞國家協會（ASEAN）會員國合作，盡快敲定行為準則（Code of Conduct）。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130418