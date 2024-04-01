中國狂打東南亞外交 寮國越南東帝汶外長接連訪中

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（中央社台北1日電）在菲律賓與中國關係因南海衝突陷入緊張下，中國近來對東南亞加強外交攻勢。繼印尼候任總統普拉伯沃訪中並與中國國家主席習近平會談後，中國外交部今天宣布，寮國、越南、東帝汶外長將於2至5日先後訪中。

綜合中國媒體報導，中國外交部發言人汪文斌下午透過該部例行記者會宣布，應中國外交部長王毅邀請，寮國副總理兼外長沙倫賽（Saleumxay Kommasith）、越南外長裴青山（Bui Thanh Son）、東帝汶外長福瑞塔斯（Bendito dos Santos Freitas）將於2至5日先後訪問中國。

在此之前，印尼總統當選人、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）3月31日抵達北京，展開為期3天的訪問，並在今天下午在北京人民大會堂與習近平舉行會談。新華社先前報導，兩人將就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。

繼習近平後，根據印尼媒體報導，普拉伯沃明天還將會見中國國務院總理李強與國防部長董軍，即結束此次訪中行程。

中國外交部發言人林劍29日在該部例行記者會上說，中國是普拉伯沃當選印尼總統以來第一個拜訪的國家。雙方將以此次訪問為契機，推進雙方發展戰略對接，打造開發中大國「命運與共、團結合作、共謀發展的典範」。

東南亞國家向來是中國外交的重點著力區域，被認為是中國與美國的角力場。但中國與菲律賓近來在南海的衝突急劇升高，兩國關係陷入緊張，外界認為中國與東南亞關係出現破口。

因此，普拉伯沃以印尼候任總統身分訪中，寮國、越南、東帝汶外長也緊隨在後，中國似有意藉此鞏固關係，破除中菲衝突可能對中國─東南亞國家關係帶來的衝擊。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130401