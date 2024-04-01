普拉伯沃就任前受邀訪中 學者：中國拉攏印尼不尋常

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）印尼總統當選人普拉伯沃訪問中國，今天與中國國家主席習近平會面。印尼學界對於普拉伯沃就任總統前受邀訪中感到很「不尋常」，認為這凸顯中國在台海情勢緊張及南海衝突升高之際，正在積極拉攏印尼以增加在東南亞的影響力。

印尼總統當選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天抵達中國，今天與習近平見面，明天則將會見中國國務院總理李強與國防部長董軍。為期3天的訪問預計於2日結束。

印尼數名學者向中央社說，他們對於中國政府在此時邀請普拉伯沃訪中很意外，因普拉伯沃10月才就職，且印尼憲法法院至今仍在審理大選爭議，要到4月22日才宣布結果，中國邀請普拉伯沃訪中的時間點相當不尋常。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）觀察員瓦法（Waffaa Kharisma）直言，全球政治分裂局勢下，許多傳統經濟強國都站在美國這邊，中國可能會認為盟友越來越少，因此希望確保印尼是中國重要的合作夥伴。

帕拉馬迪那大學（Paramadina University）國際關係講師拉迪亞斯亞（Emil Radhiansyah）說，中國邀請普拉伯沃訪中很「不尋常」，因這是普拉伯沃還沒上任前，首次有他國領導人提出邀訪，從中能明顯看出「中國想要更加強與印尼的戰略夥伴關係，及印尼投資」。

拉迪亞斯亞向中央社說：「由於憲法法院仍在審理（大選爭議）訴訟，以確認總統當選人，中國想要成為首個承認普拉伯沃是下任印尼總統的國家，並藉此與印尼保持更緊密關係。」

布迪盧赫大學（Universitas Budi Luhur）國際關係講師安德烈亞（Andrea Adbul Rahman）也提出類似看法，除認同中國積極想加強與印尼關係外，他並向中央社指出，在台海情勢緊張及中菲在南海衝突升高下，中國正藉由印尼增加其對東南亞的影響力，以制衡美國。

瓦法說，中國積極拉近與印尼的關係，也對其他國家釋出警訊，「特別是對印尼而言，若與某個國家更加緊密，可能會影響印尼總統對那些違反民主原則、違反基於規則的國際秩序以及侵犯主權行為抱持堅定態度」。

另一方面，印尼國內的大型計畫將帶來財政壓力，這需要來自中國等國的投資。

至於普拉伯沃此行訪中，是否代表他所領導的新政府將親中，瓦法則分析，訪中是應習近平的邀請，而非普拉伯沃自行主動決定，且因為尚未就職，因此不能代表國家，也不能進行國是訪問，因此不能說普拉伯沃親中。

瓦法指出，「印尼不結盟的外交政策愈來愈強調在各國競爭中保持中立，使印尼能夠從各個大國和各方取得利益」。但他也表示，普拉伯沃訪問中國，在某個層面上表明他將與願意先拉攏印尼新政府的那一方更加接近。

此外，日本駐印尼大使館今天下午表示，普拉伯沃將於2日至3日訪問日本，並將與日本首相岸田文雄會面。

瓦法認為，「若印尼過於靠攏某個強權，以至於不願對該國表現出堅定態度或給予批評，將引發國內反彈，特別是當印尼的國家利益受威脅時」。（編輯：張芷瑄）1130401