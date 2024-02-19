普拉伯沃中文感謝中國大使 學者：不代表新政府只親中

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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）中國駐印尼大使昨天到印尼準總統普拉伯沃的官邸表示祝賀，普拉伯沃隨後在社群媒體以中文表示感謝。學者指出，這代表新政府將延續與中國在經濟上的緊密關係，但不代表會放棄美國及不選邊站的外交政策。

印尼14日舉行大選，國防部長普拉伯沃可望當選新總統，中國駐印尼大使陸慷昨天到普拉伯沃的官邸，祝賀普拉伯沃在快速計票的結果中獲勝，普拉伯沃隨後在社群媒體上以中文表示感謝。

普拉伯沃以中文寫道，「感謝中國駐印尼大使陸慷到我位於雅加達的家訪問，並送來祝福」。他放上多張與陸慷的合照，其中一張照片是普拉伯沃、陸慷與寵物貓的合照，普拉伯沃以印尼文寫道，「巴比（Bobby Kertanegara）也陪同接待大使來訪」。

巴比是普拉伯沃家中的寵物貓，在印尼大選競選過程中成為焦點，普拉伯沃的愛貓形象也因此深植人心，與他過去的軍事強人特質有很大差異。

普拉伯沃與陸慷合照的貼文，在Instagram吸引逾124萬個點讚數和逾2萬的留言。更早前，普拉伯沃也就澳洲和英國領袖向他表示祝賀發文，但與陸慷的貼文是以中文表述，且又放上寵物貓的照片而格外引發關注。

印尼學者認為，這是普拉伯沃將延續現任政府的對中政策，也就是在經濟上與中國維持緊密關係的重要跡象，不過，這不代表新政府會因此放棄長期以來不選邊站及不結盟的外交政策。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）研究員葉達（Yeta Purnama）指出，這篇貼文代表普拉伯沃若最終確定贏得大選，中國將是印尼重要的合作夥伴。她向中央社說：「同時，中國也認為普拉伯沃對中國而言，是她們能持續在印尼進行大型計畫的最佳下屆總統人選。

其他印尼學者也提出與葉達類似的看法。

根據快速計票結果顯示，普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）在上週大選中取得近六成得票，可望當選下任正副總統，不過官方的選舉結果下月才會公布。

印尼智庫PARA Syndicate研究員菲迪卡（Virdika Rizky Utalma）指出，中國期待也肯定普拉伯沃會傾向中國，但這篇貼文是否代表普拉伯沃在外交上親中，仍有待政府組閣後才能確定。

他向中央社補充說，未來也須觀察，普拉伯沃之後的相關貼文是否有針對其他非英語系國家，使用該國語言發文，「若只有與中國有關的貼文使用中文，那才會是普拉伯沃親中的跡象」。

印尼大學國際關係學系研究員妮達（Nida Rubini）則表示，普拉伯沃在大選後，也曾在社群媒體發表其他國家祝賀他的貼文，因此他是透過社群媒體來展現他對其他國家友好的態度，唯一不同的是普拉伯沃在與陸慷合照的貼文中，使用中文及放上貓咪巴比的合照。

因此妮達認為，普拉博沃在外交上是延續佐科威的政策，他的競選不再強調過去他堅持的經濟民族主義，而是維持佐科威與中國在經濟上的密切關係。

她說：「藉由中文和與寵物貓的合照，顯示普拉伯沃要與中國作為親密好友。」

但妮達向中央社強調，這不代表新政府會放棄不選邊站的外交政策，因為印尼在外交上一直秉持著可以「自行選擇夥伴」的原則，「從更務實的角度來看，中國的確是印尼的重要經濟貿易大國，因此與中國保持良好關係並不奇怪」，而且普拉伯沃從競選時，就一直表示會延續佐科威的政策。

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印尼經濟與法律研究中心主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）強調，不能就單篇貼文就認定普拉伯沃親中，與其他學者看法一致，他認為，經濟上，新政府會與中國保持緊密關係，但像是在南海議題上，與中國立場仍有歧異。

另外，他也向中央社指出，印尼與美國的關係也會持續保持友好。並向中央社舉例，普拉伯沃作為現任國防部長，在任內除了向美國採購多架軍機，去年，印尼還與美國簽署國防合作協議，因此新政府在外交上不選邊站的原則，應會持續下去。（編輯：高照芬）1130219