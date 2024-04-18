川普會任內老友波蘭總統 盼「再續前緣」

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國前總統川普（Donald Trump）的競選團隊表示，川普和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天在紐約共進晚餐，討論烏克蘭和中東戰爭等議題。

法新社報導，川普是在他位於曼哈頓的房產「川普大樓」（Trump Tower）接待杜達。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台的帳號發布了一支短影音，影片中川普站在杜達旁邊說：「他做得很棒，他是我的朋友，我們一起度過了美好的4年。」

川普指的是他擔任美國總統期間，杜達同樣是波蘭總統。

川普還說：「我們或許會再續前緣。」

根據川普競選團隊，兩人討論了杜達的提案，他提議北大西洋公約組織（NATO）國家將國防預算目標從佔GDP的2%提高到3%。

川普經常批評北約，並指其成員國沒有公平分攤北約的經費。

川普競選團隊透過聲明表示：「他們還討論了俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭、以色列在中東的衝突，以及其他許多攸關實現世界和平的議題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：洪培英）1130418