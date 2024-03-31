波頓談前老闆獨裁傾向：川普沒那個腦袋

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）川普幾乎毫無懸念拿下共和黨的總統提名資格，為大選拉開序幕，也開啟許多人對川普二度入主白宮的想像，曾在川普任內擔任國安顧問的波頓談到前老闆是否有獨裁傾向時說，「他沒那個腦袋」。

「他沒那個腦袋！天啊，他是房地產開發商！」，波頓（John Bolton）回答法國保守派媒體費加洛報（Le Figaro）相關提問時說。專訪於28日刊出。

法國媒體對川普（Donald Trump）是否有獨裁傾向的提問其來有自。他3月初才與反民主又親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤。美國「國會山莊報」（The Hill）今天形容，這是川普持續「擁抱獨裁領導人」。

這位曾爬上全球最高權力寶座的商人，也曾捧美國視為對手的幾位外國領導人，相關語錄包括：收到金正恩一封「很棒的來信」，以及中國國家主席「習近平是非常好的人」。

他本人則說，如果再次當選，他要當「一日獨裁者」，確保南部邊境安全。

波頓在川普底下當了17個月的國家安全顧問，他認為，「如果川普連任，美國很可能會離開北大西洋公約組織（NATO）」。

川普長期以來抨擊北約成員國未在軍費開支上發揮應有作用，並在任職期間揚言退出，卸任後也「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。

2006年，北約各國國防部長達成共識，應致力確保國家防衛預算在國內生產毛額（GDP）的占比不低於2%。北約估計顯示，32個成員國中，只有11國的國防支出達到目標水準。

波頓說，「當川普心裡有了想法時，他會一次次繞回這個想法，然後又分心、忘記，但最終還是會回到這個想法並付諸行動。因此（美國）確實有可能離開北約。很多人認為這只是種討價還價的工具，我可不這麼想」。

川普在海外掀起話題，在美國也占盡媒體版面，其中最近一起是他在社群網站上傳短影音，畫面可見，一台駛過的皮卡車後擋板上貼有美國總統拜登（Joe Biden）手腳遭綁、一臉愁口，遭塞在後車廂的海報。

皮卡車側面則貼有挺川貼紙，上寫「川普2024」。影像一出，兩競選陣營口水戰再起。

川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）於聲明中只以一句話帶過爭議影像，並將焦點轉移到川普身上的官司案：「這張照片是放在一輛正在高速公路上行駛的皮卡車後。民主黨人及發狂的瘋子不只呼籲對川普總統及其家人進行卑鄙的暴行，他們實際上正在將司法體系『武器化』來對付他」。

拜登競選發言人泰勒（Michael Tyler）則批拜登手腳遭綁的影像為「垃圾」，指川普經常煽動政治暴力。「現在是人們嚴肅看待他的時候了—只要問問1月6日為保護美國民主而受襲的國會大廈警察就知道了」。

2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈，當天有100多名警察受傷，隔天1人失去性命。（編輯：陳承功）1130331