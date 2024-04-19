抗議Google與以色列政府簽雲端合約 28名員工遭開除

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）科技巨擘谷歌（Google）一些員工參與抗議活動，反對公司和以色列政府簽定雲端服務合約後，谷歌今天宣布已開除28人。

路透社報導，谷歌母公司Alphabet表示，少數參與抗議的員工進入辦公室，並妨礙其他人工作。Alphabet並未指明有哪些地方的辦公室受到影響。

Alphabet發布聲明強調，妨礙其他員工工作，並阻止他們進入辦公室，明顯違反公司的政策，也是完全不可接受的行為。

谷歌指出，他們已就個別員工完成調查，調查結果導致28人被解雇；接下來會繼續進行調查，並根據需要採取行動。

支持「不為種族隔離提供技術」（No Tech for Apartheid）抗議活動的谷歌員工，在寫作平台Medium發布聲明稱這是「公然報復」，並指一些沒有直接參與16日抗議的員工也被列入開除名單。

這份聲明還強調：「谷歌員工有權為我們的勞動條款與條件進行和平抗議。」

抗議人士表示，2021年以色列政府和谷歌、亞馬遜（Amazon）簽署了一項價值12億美元（約新台幣390億元）的合約「Nimbus計畫」（Project Nimbus），由谷歌和亞馬遜向以色列政府提供雲端服務，支持該國當局開發軍事工具。

谷歌則在聲明中堅稱，Nimbus計畫的合約「並未針對與武器或情報服務相關，具高度敏感、機密或軍事性質的工作」。

谷歌並非首次遭到抗議。2018年，谷歌員工成功促使公司擱置與美國軍方簽定的「Maven計畫」（Project Maven）。這項計畫旨在發展無人機空拍影像的分析技術，具有應用於戰爭的潛力。（譯者：李晉緯/核稿：洪培英）1130419