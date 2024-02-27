Google砲轟微軟壟斷雲端市場 不利生成式AI技術發展

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）Google母公司Alphabet旗下雲端運算Google Cloud今天擴大抨擊微軟的雲端運算商業手段，稱微軟企圖壟斷市場，恐危害生成式人工智慧（AI）等新興技術發展。

路透社報導，微軟（Microsoft）和電商巨擘亞馬遜（Amazon）在雲端運算領域的市場影響力近來招致英國、歐洲聯盟（EU）及美國的審查。Google雖排名第3，但在該領域的市場影響力遠不及微軟和亞馬遜。

微軟與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的合作計畫，也導致壟斷市場疑慮進一步升高。

Google雲端運算副總裁札弗里（Amit Zavery）受訪時表示：「我們擔心微軟企圖如法炮製過去10年的商業手法。他們之前在本地軟體（on-premise）領域有許多壟斷的行為，現在他們試圖將這個做法延伸到雲端運算領域。」

他說：「他們正打造一個封閉平台，完全由微軟掌控並擁有。任何想使用雲端運算的顧客，只能去找微軟。」

札弗里也說：「如果微軟雲端不繼續開放，我們將面臨問題，即使在AI這類下一代技術方面也是如此。因為微軟正利用許多方式，迫使顧客轉向其雲端運算平台Azure。」

他敦促反托拉斯監管機構採取行動。他說：「我認為監管機構需提供某種指引，可能還需制定法規，以禁止微軟從事Azure雲端業務的方式，而非允許微軟將壟斷手法延伸至雲端領域。」

另一方面，微軟則反駁上述說法。一位微軟發言人說：「正如最新公布的獨立數據，超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）仍保持良性競爭。2023年，微軟和Google的市占率略增，但亞馬遜網路服務（AWS）仍以顯著優勢穩占全球市場龍頭地位。」（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130227