泰緬邊界再傳爆發衝突 緬甸叛軍激戰政府軍

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（中央社曼谷20日綜合外電報導）在相對平靜的一週後，泰國軍方和一名反緬甸軍政府武裝團體發言人今天表示，緬甸政府軍與少數民族武裝團體在緬甸靠近泰國邊界一處重要貿易中心附近，再度爆發激烈衝突。

自從緬甸軍方2021年發動政變、從民選政府手中奪取政權以來，緬甸一直陷入衝突中。

法新社報導，本月稍早緬甸貿易重鎮米瓦迪（Myawaddy）附近爆發激戰，軍政府部隊被迫撤出這座城鎮的若干軍事據點。

這個地區過去一週大致平靜，當地居民通報沒聽見戰鬥聲響。

反對緬甸軍政府的民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union）表示，在本月稍早的衝突中，部分緬甸政府軍士兵躲到連接米瓦迪和泰國城鎮美索（Mae Sot）的一座橋下。

克倫民族聯盟發言人帕東（Padoh Saw Taw Nee）向法新社證實，該團體正在米瓦迪與緬甸政府軍作戰，但未提供任何進一步的細節。

泰國陸軍駐防泰緬邊境的一支部隊今天清晨表示，衝突仍在持續，一個武裝勢力正鎖定這座橋下的緬甸政府軍士兵。

這支泰國部隊還證實，這座橋現已封閉，部隊士兵正在待命。

另據路透社報導，目擊者、媒體及泰國政府表示，緬甸靠近泰國的東部邊界今天發生激戰，迫使當地約200平民逃離。值此之際，叛亂團體正試圖趕出在泰緬邊界一座橋下躲藏數日的緬甸政府軍士兵。

在泰緬邊界共有3名目擊民眾透露，他們從昨天夜間到今天稍早，聽見一座戰略橋樑附近傳出爆炸和重機槍開火的聲響。

幾家泰國媒體報導說，約有200人跨越泰緬邊界，到泰國尋求暫時庇護。

路透社無法立即核實這些報導，也無法立刻聯繫緬甸軍政府發言人對此發表看法。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）表示，他正在關注這場動亂，強調泰國已準備好視情況提供人道救援。（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130420