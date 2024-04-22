埃及專家看中東局勢 仍可能區域戰爭或區域混亂

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（中央社記者施婉清開羅21日專電）以色列和伊朗各自發動報復性攻擊互別苗頭，各強國呼籲雙方克制，以免在中東地區造成更大規模衝突。但埃及知名政治學學者認為，衝突事件仍有可能發展成區域戰爭或區域混亂。

開羅大學政治學教授暨「當代阿拉伯事務」（Contemporary Arab Affairs）雜誌編輯德蘇奇（Ali E. Hillal Dessouki）在杜拜智庫「未來高階研究與調查中心」（Future for Advanced Research and Studies，FARAS）發表意見。

德蘇奇認為，自去年10月7日以色列在加薩走廊展開軍事行動後，即值得對此種衝突是否可能擴大為更廣泛的區域衝突產生問號。以色列本月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館後，此一問題變得更加緊迫。

伊朗13日對以色列本土報復性直擊，有受到美、英、法國未支持俄羅斯起草的聲明，聯合國安理會未對以色列1日攻擊事件發表譴責聲明的影響。

德蘇奇分析，如果將區域戰爭解釋為「多戰線」（multiple fronts）衝突，此情況已發生。目前針對以色列的攻擊，有來自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）陣線外，還有以色列北部邊境的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門叛軍「青年運動」（Huthi）胡塞武裝組織，以及敘利亞和伊拉克的親伊朗軍事派系。

但如果將區域戰爭定義為涉入其他地區或國家軍隊的參與，類似1967年埃及、敘利亞、約旦等阿拉伯國家和以色列之間的戰爭。則在當前的背景下，發展成區域戰爭的可能性則微乎其微。因為周邊國家目前都保持謹慎立場，避免讓情勢升級為更廣泛的地區性衝突。

德蘇奇表示，從區域層面來看，參與戰爭的國家有以色列和伊朗。由以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府是以色列現在唯一認為擴大和延長戰爭有利可圖的政黨，因為美國全力支持以色列，讓以色列政府認為事態升級後，可能會增強美國和西方對以色列的支持，進而讓國內輿論團結，並支持現在的極右派政府。

此外，對以色列政府來說，使其他方參與更大規模的戰爭，可能分散全球輿論對加薩和約旦河西岸人道危機的注意力，甚至促進以色列進軍加薩南部邊境拉法市（Rafah）的行動。伊朗的襲擊可能也為以色列增加這些優勢。

德蘇奇分析，然而伊朗和美國都沒有興趣擴大戰爭。即使對抗以色列可能會為伊朗政府贏得人民支持；但伊朗領導階層已意識到與以色列公開戰爭後的危險和後果。

基於以色列和伊朗現有的軍事平衡狀態、美國向以色列提供的廣泛軍事支持，以及以色列在伊朗境內的情報和安全滲透程度，伊朗政府一直謹慎控制自己的政治和軍事行為，避免將事態推向「深淵的邊緣」。

因此，伊朗對透過阿曼王國和瑞士等中間人與美國保持溝通，表現出濃厚興趣。這從伊朗在襲擊以色列時先向華府傳達訊息即可見一斑。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）14日對美國表示，伊朗保證不會針對美國在當地的基地發動軍事行動或使衝突升級。此一說法明顯強調伊朗的戰略方針，代表伊朗的行動是經過深思熟慮而非衝動下的反應。

伊朗的目標是維護自身利益，同時避免陷入不受歡迎的戰爭。

同樣的分析也適用於美國。一旦發生區域戰爭，美國將需與以色列結盟，在東海、地中海、紅海等戰略要地部署航空母艦和軍艦，同時需要直接軍事協調。

但現在美國政府對於以這種方式進行猶豫不決，特別是在總統選舉前的關鍵性時刻。因此，白宮迅速宣布，美國總統拜登已建議尼坦雅胡不要對伊朗13日的攻擊進行報復。

拜登這項建議的前提是伊朗的無人機和飛彈已有99%被成功摧毀，攻擊結果被視為以色列的勝利。

地區內其他國家也都敦促以色列和伊朗保持克制，避免採取任何可能導致局勢升級為區域戰爭的行動。

這些國家的動機各不相同，但首要共同目標都是停止加薩衝突，為其人民提供必要援助，並努力以1967年的邊界建立巴勒斯坦國和加入聯合國。

伊朗13日發起的襲擊雖然造成的物質損失極小，但對以色列能構成重大戰略挑戰，因為伊朗已展示出有深入滲透以色列領土的能力，讓以色列軍隊意識到此次攻擊對其「威懾能力」所構成的實際威脅。

此外，伊朗宣布結束先前的「戰略性耐心」階段，強調已準備好會毫不猶豫地對以色列的任何侵略迅速進行報復。

觀察家普遍認為，以色列之後的反應將會是謹慎而重大，主要重點會針對伊朗的軍事設施。

總結來說，伊朗與以色列的對抗尚未結束。可預計以色列將會繼續做出反應，伊朗也可能會在隨後進行報復，並導致一系列的行動和反應。

地區內的國家皆表明不參與並且遠離這場衝突。包含伊朗和以色列在內的所有國家官員都聲稱，不尋求爆發區域戰爭。只是，衝突事件的局勢仍有可能以不同的方式持續展開，不論是走向區域戰爭或是區域混亂。（編輯：馮昭）1130422