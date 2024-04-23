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哥倫比亞設計師走私包包遭判刑 客戶含大咖藝人

2024/4/23 16:28
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（中央社邁阿密22日綜合外電報導）哥倫比亞名人時尚設計師龔薩雷茲（Nancy Gonzalez）今天因將保育動物爬蟲類皮革製成的手提包走私到美國，遭判處18個月有期徒刑。

法新社報導，她的知名客戶包括藝人莎瑪海耶克（Salma Hayek）、「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）及維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）等。

71歲的龔薩雷茲去年11月承認在2016年2月到2019年4月間，非法進口凱門鱷魚皮和蟒蛇皮製成的手提包。這兩種動物都受到「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）保護。

龔薩雷茲請求朋友、家人和她在哥倫比亞的製造公司員工透過商業航班將包包運到美國，然後將這些包包送到她公司位於紐約的陳列室供高端零售商轉售。

龔薩雷茲設計的手提包和皮夾等每個通常售價數千美元，而且經常出現在時裝秀和電視節目中。

龔薩雷茲今天含淚告訴邁阿密法庭：「我在壓力下做出了糟糕的決定。」辯護律師為這名離婚、育有兩子的母親請求法官從輕量刑。

龔薩雷茲被判處18個月有期徒刑，鑒於她2022年7月在哥倫比亞被捕後於獄中度過14個月，刑期將減輕。她去年8月被引渡到美國。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1130423

#哥倫比亞
#走私
#莎瑪海耶克
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