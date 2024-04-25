日核處理水排海一度因供電暫停 中國批管理混亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）日本福島第一核電廠內供電系統24日上午部分停擺，第5波「核處理水」排海作業一度暫停，隨後於傍晚恢復。中國駐日本大使館發文批評「管理失序混亂，難以保障作業安全」。

日本放送協會（NHK）、日經中文網報導，日本當地時間24日上午10時43分左右，在福島第一核電廠內負責供電給內部設備的電源中，有一個電力系統突然停擺，影響所及造成正在進行中的「核處理水」排海作業自動停止。

經過檢查、修復後，排海作業於下午5時後恢復。

中國駐日本大使館當天晚間以「發言人答記者問」形式回應了這起停電事故。

中國駐日本大使館發言人表示，福島第一核電站不斷發生事故，一再表明東京電力公司（東電）管理失序混亂，難以保障作業安全，更加凸顯國際社會開展監督的必要性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，將繼續密切關注事故後續影響，再次要求日方正視周邊鄰國和國際社會關切，全面配合建立利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，以負責任的方式處置「核污染水」。

東電去年8月起依日本政府方針，用海水稀釋核處理水到標準值以下之後，首度排放入海。依據原訂計畫，2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）排放計畫，將分7次排放相當約54座貯存槽的大約5萬4600公噸核處理水入海，平均每次排放約7800公噸。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130425