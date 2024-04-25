眾院議長到哥大被噓 德州加州大學示威驚動警方

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（中央社奧斯汀24日綜合外電報導）美國大學院校的親巴勒斯坦示威活動今天擴大至更多校園：南加州大學抗議浪潮驚動警方，德克薩斯州大學發生學生與警方對峙，聯邦眾議院議長親臨哥倫比亞大學時則是遭狂噓。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天率其他共和黨議員造訪紐約的哥倫比亞大學（Columbia University），會見猶太學生，並於記者會期間暗示可讓國民兵（National Guard）進駐校園。

他在美國校園說出這番話，算是相當挑釁的威脅。哥大學生這次的挺巴活動，已讓外界想起1970年俄亥俄州肯特州立大學（Kent State University）示威事件：當時國民兵向反越戰的人群開槍，造成4名手無寸鐵的學生死亡，9人受傷。

而哥大這波示威是聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，訴求是要校方和其他大學自以色列企業撤資。

示威群眾包含一些猶太學生，他們否認活動中有反猶事件；但以色列支持者以及憂心校園安全的人士直指有反猶事件，並認為校方在鼓勵恐嚇和仇恨言論。

上星期，校方要求警方出面，造成數十人被捕。

強生今天說：「我們不能允許這種仇恨和反猶主義在校園盛行，必須予以制止。犯下這種暴力的人應該被捕。校長夏費克（Minouche Shafik）如果不能立即平息這場混亂，我今天在此與同事們一起呼籲她辭職。」

強生在哥大召開記者會時，現場群眾一再打斷他發言，三不五時狂噓他和他身邊的共和黨議員。對此，強生僅說：「享受你們的言論自由。」

與此同時，在德州，當局動員鎮暴警察和州警至德州大學（University of Texas）奧斯汀（Austin）校區，因應校區內數百名人士發動的「反占領」示威行動。當地媒體報導指有至少30人遭警羈押。

而在加州，洛杉磯的南加州大學（University of Southern California）至少有百名學生發動所謂的校園占領行動後，警方被召至現場處理。媒體報導指出，示威活動大多和平。

其他校園的學生同樣發起抗議活動，包括耶魯（Yale）、麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、密西根大學（University of Michigan）和布朗大學（Brown University）。

美國這波學生抗議浪潮，引爆點是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊的戰爭。

美國盟友以色列去年10月7日遭哈瑪斯突襲，造成約1170人喪生後，旋即與哈瑪斯開戰並攻打其控制的加薩走廊，迄今導致3萬4200人死亡。

哥倫比亞大學最先出現親巴勒斯坦活動，美國各地多所大學學生隨後跟進。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130425