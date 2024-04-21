陳亞蘭3歲就登台 堅持台下剩1人也要演

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（中央社記者洪素津台北21日電）戲劇「勇氣家族」原創故事以演員陳亞蘭的成長經歷為背景，她3歲時上台演出人生第1個角色，更透過自己的舞台經驗闡述：「就算台下只剩1個觀眾也應該要照常演出。」

金鐘視帝陳亞蘭推出歌仔戲職人劇「勇氣家族」，劇中女兒的畢業公演因颱風而面臨取消，陳亞蘭以自身舞台經驗向老師闡述：「就算台下只剩1個觀眾也應該要照常演出。」這更是她對歌仔戲的堅持。

從小生長在戲班的陳亞蘭，3歲時上台演出人生第1個角色，當時原本要登台的小孩演員生病，因此她上台代打。

她回憶：「這場戲是家裡火災，小孩在台上四處叫媽媽，我上台後居然能對上鑼鼓點，一分不差地完成表演下台。後來我媽媽逢人就說我是出生要來做戲。」沒想到預言成真造就今天為歌仔戲「一生懸命」的陳亞蘭。

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劇中陳亞蘭的寶銀社歌劇團除了人手不足外，也面臨團員何佩芸質疑劇團落伍、跟不上時代。現實中陳亞蘭認為念國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）進修給她很大的幫助，不只學習如何讓歌仔戲時尚化，更能拓展人脈資源認識學校的老師跟學長姐，在讀書之餘她也會看電影跟影集，來思考如何在歌仔戲中呈現。

「勇氣家族」自今天起每週日晚間8時在公視台語台、晚間10時在華視主頻播出，劇中用心刻劃台灣在地職人精神，希望帶給所有觀眾面對生活的勇氣。（編輯：張雅淨）1130421