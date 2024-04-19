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陳亞蘭「勇氣家族」養3子女 感動喊：台灣堅強女性

2024/4/19 20:14（4/19 20:36 更新）
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金鐘視帝陳亞蘭（右）在歌仔戲職人劇「勇氣家族」擔任主演和製作人，劇中和演員莊凱勛（左）合作演夫妻，19日開播記者會上，兩人以絕美歌仔戲扮相粉墨登場。（華視提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月19日
金鐘視帝陳亞蘭（右）在歌仔戲職人劇「勇氣家族」擔任主演和製作人，劇中和演員莊凱勛（左）合作演夫妻，19日開播記者會上，兩人以絕美歌仔戲扮相粉墨登場。（華視提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月19日
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（中央社記者洪素津台北19日電）戲劇「勇氣家族」今舉行開播記者會，陳亞蘭在現場挑起莊凱勛的下巴，彎下腰偷吻，獲得熱烈掌聲。提到劇中角色，陳亞蘭獨立扶養3子女，她感動說：「這就是堅強的台灣女性。」

金鐘視帝陳亞蘭在歌仔戲職人劇「勇氣家族」擔任主演和製作人，劇中她扮演苦心經營歌仔戲團並獨力拉拔3個小孩長大的團主吳桂英，被問及戲班女性的偉大，陳亞蘭感慨地說：「在過去的時代裡，能夠當母親是一件非常偉大的事情，吳桂英在劇裡獨自將劇團一肩扛起，更是獨力將3個小孩拉拔長大，真的是獨自撐起一片天，是真的非常辛苦。」

陳亞蘭也提到，在拍攝與調整劇本的過程中也特別注意吳桂英的角色輪廓，其實就是代表台灣所有的女性，這不僅僅是想讓更多的人看到歌仔戲，更是要獻給全天下的媽媽，「你們真偉大。」

陳亞蘭在劇中和莊凱勛配對，記者會上「雙視帝」以絕美歌仔戲扮相粉墨登場，現場陳亞蘭更是應現場要求，一把挑起莊凱勛的下巴，彎下腰偷吻了他，獲得全場熱烈掌聲。

莊凱勛被問到跟陳亞蘭合作演出夫妻的感觸，他欽佩道，「你看看亞蘭姐打完這場表演後表現地氣定神閒，我身上的汗水到現在都還在流，真的是台上一分鐘，台下十年功。」

「勇氣家族」將於4月21日起，每週日晚間8時於公視台語台、晚間10時於華視主頻首播。（編輯：吳協昌）1130419

#陳亞蘭
#莊凱勛
#歌仔戲
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