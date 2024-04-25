美國航艦喬治華盛頓號啟程赴日 與雷根號交接

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（中央社東京25日綜合外電報導）美軍宣布，核動力航空母艦「喬治華盛頓號」美國時間25日會從美國的諾福克海軍基地出發，將與駐防日本神奈川縣橫須賀市的航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）交接。

共同社報導，美軍於美國時間24日發布了以上消息。

喬治華盛頓號（USS George Washington）從維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）出發後，預計航經南美洲南端的合恩角（Cape Horn）進入太平洋後，駛往日本神奈川縣橫須賀市的美軍橫須賀基地。

美國國防部所辦的媒體「星條旗」（Stars and Stripes）報導，喬治華盛頓號預計今年抵達日本。

這是喬治華盛頓號第二次駐防日本，前一次是2008年的事情，且部署地點同為美軍橫須賀基地。

當時喬治華盛頓號是首艘部署於美軍橫須賀基地的核動力航空母艦，結束駐防日本7年的任務後在2015年與雷根號交接，之後於美國更新核子反應爐與裝備。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130425