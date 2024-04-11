太魯閣合歡山區部分步道 4/12起開放

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮強震重創太魯閣國家公園，多處步道受損，經太管處派員評估，12日起優先開放合歡山區步道及小風口、大禹嶺等遊憩據點，建議從省道台14甲線進出園區。

太管處今天指出，天祥地區以西往台中方向景點相對輕微，根據高山協作員及下撤山友回報，山區受損狀況不嚴重，建議可開放。

經太管處人員檢視評估後，決議12日起優先開放合歡山區步道（合歡山主峰、小奇萊、合歡西北峰步道）及小風口、大禹嶺等遊憩據點。

太管處指出，16日開放奇萊山區（不含奇萊東稜）、南湖山區（僅南湖主峰線）、屏風山、閂山等生態保護區入園申請。

配合合歡山杜鵑花季，公路局13日將進行假日高乘載管制措施，呼籲遊客儘量由省道台14甲線出入園區。

台8線中橫公路東段受創嚴重，沿線多處災情，114.6k（合歡派出所）至184.5k（太魯閣閣口）路段，每天上午8時、中午12時及下午4時開放通行1小時，下午5時後只出不進，晚間8時夜間全面封閉。（編輯：黃世雅）1130411