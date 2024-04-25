韓國第一季經濟成長回溫 看好全年可望超越2.2%

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國銀行今天公布韓國第一季國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.3%，年增3.4%，回溫幅度較預期更大；韓國總統辦公室對此表示樂見，預期今年全年經濟成長率可望超越2.2%。

韓國總統辦公室指出，撇除疫情期間的2020年至2021年，今年第一季經濟成長幅度為4年半來最高，主要由民間經濟活動帶動，而非政府政策。

隨著出口景氣好轉，以通訊設備、服飾、餐飲、旅宿為主的韓國國內消費及建設、投資等內需都觸底反彈，整體經濟狀況開始回溫，看好全年經濟成長率可能比原先預期的2.2%更高。

對於景氣回溫可能刺激物價上漲，總統辦公室表示將密切關注相關動向，盡可能避免影響物價。

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國際投資銀行先前原預期韓國第一季經濟成長率落在0.5至0.7%，針對經濟學者進行的問卷調查結果也大同小異，但結果為預期的2倍之多，除設備投資外其他領域表現都不錯。

韓銀在2月發布的經濟展望原預期今年上半年經濟成長率為2.2%、下半年2%，全年合計2.1%，但在今天發布第一季成長率時指出，景氣回溫走勢較預期顯著，若匯率、基準利率等負面因素削減，回溫動力有望延續至下半年，帶動全年成長率進一步提升。（編輯：周永捷）1130425