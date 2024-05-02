美威州少年持長槍現身中學外 遭警方當場擊斃

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（中央社霍雷布山1日綜合外電報導）美國威斯康辛州檢方說，警方接獲有人持有武器的通報後，在一所中學外擊斃一名學生。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，消息人士說，這名少年當時攜帶看似長槍的武器。

有關當局先前表示，有一名現行槍手在威斯康辛州霍雷布山中學（Mount Horeb Middle School）外「遭到制伏」，並未進入校園建築內。美聯社報導，州檢察長考爾（Josh Kaul）今天傍晚向媒體表示，沒有人受傷，調查正在進行中。這起開槍事件導致學生驚慌逃竄，當地學校因此封鎖校園數小時。

考爾說：「這起事件是發生在室外。此案的主角並未進入校園。」

當局稱這名學生是一名少年，但未提供他的年齡，也沒有說明他就讀霍雷布山（Mount Horeb）地區哪所學校。

考爾不願回答關於警方抵達現場因應的數個問題，包括這名學生是否有開槍、他持有何種武器、以及他是否試圖進入校園。有關當局表示，有數名攜帶隨身攝影機的霍雷布山警員開槍，但沒有說明具體人數。

事發後數小時，警方仍留守現場，學生則是持續被封鎖在校園建物內，直到下午晚些時候，他們才慢慢被釋放回到家屬身邊。

對驚慌失措的學童與家長而言，這是焦急、令人不安的等待。家長稱孩子躲在櫥櫃裡，不敢用手機聯繫，一名中學生說，剛傳出槍響時，他們班的人穿著直排輪鞋逃出學校體育館。

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霍雷布山地區當局整天都在臉書（Facebook）上發文更新最新進展，最早一篇貼文是在早上11時30分左右發出，通報所有區域學校都封鎖。霍雷布山當局表示，「涉案攻擊者」是唯一受傷的人，目擊者說他們聽到槍聲，並看到數十名學童驚慌逃竄。

數小時後，校車排在這所中學外頭的街區，警方在這所中學、鄰近的高中周圍、以及這兩所學校之間的操場拉起封鎖線。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130502