巴西南部洪災增至57死 7萬人撤離家園

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（中央社巴西快樂港4日綜合外電報導）巴西民防機構今天表示，南部的洪患和土石流已導致至少57人喪生，迫使近7萬人逃離家園。

法新社報導，民防部門表示，這場災難性洪患也造成至少74人受傷，另有67人下落不明。

上述傷亡人數，尚不包括法新社記者在快樂港（Porto Alegre）一處淹水加油站所目睹的爆炸，事故造成兩人死亡，當時救援隊正在那裡準備加油。

南大河州（Rio Grande do Sul）水位快速上升，水壩承受不小壓力，對於人口140萬的經濟重鎮快樂港構成尤其大的威脅。

流經快樂港的瓜伊巴河（Guaiba River）水位達到歷史最高點5.04公尺，遠高於1941年毀滅性洪災所創下的 4.76公尺紀錄。

除了6萬9200名居民被迫撤離家園，民防部門也表示，這場洪患導致超過100萬人無法取得飲用水，造成的損失無法估量。

快樂港國際機場昨天暫停所有航班，關閉多久未定。

當地官員指出，自上月29日以來，南大河州至少有300個市鎮遭受風暴破壞。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2日視察南部災區，他將暴雨成災歸咎於氣候變遷。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130505