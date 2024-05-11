外國客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨

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（中央社東京11日綜合外電報導）外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店，富士山南側靜岡縣富士市的一座大橋，近來也被外國觀光客攻占，脫序行為層出不窮。

日本朝日電視台報導，變成外國觀光客心目中熱門拍攝景點的這座大橋位於行經富士市的國道（類似台灣的省道）139號，名為「富士山 夢之大橋」，昨天可以看到許多外國觀光客到訪，各自拍攝喜愛的照片。

來自韓國的觀光客說，「這裡是拍照絕對應該要來的其中一個場所」。

這處大橋旁有一座行人天橋，長長的樓梯背後是氣勢磅礡的富士山，站在樓梯往上爬就好像在爬富士山，許多遊客都會在樓梯頂點處或接近頂點處的平台上，拍下跟富士山的合影。

這些照片透過社群平台等流傳後，馬上就在外國觀光客間引爆高人氣，從2023年12月左右起，可以看到愈來愈多觀光客來訪。

來自法國的遊客說，他是在社群平台看到照片，還有很多影像，「他們以富士山為背景，從幾個地方拍攝」。

回顧許多外國觀光客聚集富士河口湖町的羅森（LAWSON）便利商店所引發民怨，除了隨意穿越馬路險象環生外，還包括亂丟垃圾等脫序行為。

富士河口湖町公所已決定在這間羅森便利商店對面人行道設置黑色布幕，阻擋觀光客拍攝富士山。

富士河口湖町位於富士山北側山腳，這種情況同樣發生在富士山南側山腳的富士市夢之大橋附近。

儘管夢之大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國觀光客為拍攝心中美景，有人直接走進大橋的車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔區域停留取景。從朝日電視台記者拍攝到影片中，可以看到騎著白色警用重機的警察到場驅離觀光客。

當地一名駕駛人提供行車紀錄器拍攝到觀光客脫序行為的影像表示，「大家都在車道上輕鬆行走，不守規矩的人甚至在橋上停車，非常危險」。

夢之大橋附近居民表示，很多觀光客是租車來到這裡，多數不是日本人，停車的方式已成為問題，「甚至有人把車停到當地民宅腹地內」。

夢之大橋附近並非觀光景點，停車場很少，所以經常可以看到違規停車，當地居民還被迫自費購買三角錐用來阻止隨意停車。

當地居民說，清晨5時到6時就有外國觀光客到這裡，且講話很大聲，原因是被拍的人要站在天橋樓梯頂端，拍攝的人則要站在天橋下，不大聲說話對方聽不見，「這樣就對住在路旁的居民帶來困擾」。

不僅如此，亂丟垃圾也是一大問題。在夢之大橋附近撿了一袋垃圾的富士市議員植松光德說，「光是今天就有這些，令人吃驚的竟然還有便當盒，雖然不清楚是不是外國客丟的，但很多人會在這裡等雲散開後拍攝富士山」。

植松說，當地民眾感到如此困擾，這是必須思考的問題，「我覺得這裡跟（山梨縣）羅森（的拍照問題）一樣嚴重」。（譯者：黃名璽）1130511