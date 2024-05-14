遮擋富士山黑布訂5/21完工 當地商議開徵住宿稅

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所設置阻擋拍攝的黑布預計21日完工。另外，面對觀光客湧入，該公所也準備商議最快2026年度開徵住宿稅。

日本讀賣新聞報導，富士河口湖町公所13日說明黑布設置進度。這項工程將在羅森（LAWSON）河口湖站前店對面人行道，設置一面高度約2.5公尺、寬度約20公尺的遮光幕阻擋拍攝富士山。若工程未因雨延宕的話，預計21日將掛上布幕。

另外，為防止觀光客隨意穿越馬路，公所也將在馬路兩側設置9個高約80公分、寬約3公尺的護欄。

羅森河口湖站前店因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多外國觀光客到此一遊打卡。由於觀光客爭相拍照打卡的脫序行為導致亂象叢生，經國內外媒體報導後，此處也成為日本近期最富知名度的便利商店。

目前被外國觀光客視為拍攝景點的便利商店共有兩家，一家是最早爆紅、也是正在設置黑色布幕的「羅森河口湖站前店」，另一家則是車程約5分鐘外的「羅森富士河口湖町役場前店」，兩家店外都可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面。

另外，共同社報導，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計畫最快在2026年度內上路。

受到訪日外國客大量湧入當地拍攝便利商店與富士山所帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）課題，富士河口湖町公所正在設置阻拍富士山的黑色布幕。

町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。承辦人員說，訪日外國客快速增加的同時，因為少子女高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置需求。（譯者：黃名璽）1130514