亞美尼亞民眾抗議當局割地 警逮數十名示威者

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（中央社葉里凡14日綜合外電報導）在亞美尼亞大批民眾為政府計劃交出領土給其歷史宿敵亞塞拜然，持續上街抗議之際，當局今天在首都葉里凡（Yerevan）逮捕數十名示威者。

法新社報導，大批警力包圍抗議群眾，有些人身上披著亞美尼亞國旗。警方表示已逮捕企圖堵塞一個十字路口的38人。在昨天稍早一場示威活動中，警方短暫拘捕約150名示威者。

根據報導，亞美尼亞已同意向鄰國亞塞拜然交出自1990年代以來掌控的領土。

亞美尼亞當局已開始採取行動劃定邊界，設法確保與亞塞拜然達成一項難度頗高的和平協議，並避免雙方進一步爆發流血衝突。

不過，亞美尼亞在領土問題上讓步，引發民眾上街抗議長達數週並封鎖主要道路，試圖迫使總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）改變路線。

亞美尼亞2名反對黨國會議員今天參加教會大主教加爾斯坦揚（Bagrat Galstanyan）主導的示威活動，他身穿黑長袍，利用擴音器向抗議群眾發表談話。

加爾斯坦揚是亞美尼亞塔武什地區（Tavush）的教會領袖，當地部分村莊即將移交給亞塞拜然，他正尋求反對黨國會議員的協助，敦促他們採取行動彈劾帕辛揚。

亞美尼亞與亞塞拜然是南高加索地區的2個前蘇聯加盟共和國。自蘇聯瓦解後，兩國針對有爭議的領土一直僵持不下，尤其是納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。

為推動關係正常化，兩國上月宣布已開始劃定邊界的工作。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130514