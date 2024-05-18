蒲亭哈工大演講 盼中俄青年加強交流

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）新華社昨天深夜報導，俄羅斯總統蒲亭17日在哈爾濱工業大學發表演講，表示希望俄中兩國青年加強交流。

蒲亭在演說中表示，俄中兩國高等院校間的合作，為兩國青年提供優質的學習機會，也加深了兩國人民對彼此的了解。

他說，俄方願與中方繼續加強合作，為兩國青年提供更多交流學習的平台。

蒲亭也說，俄羅斯約有9萬名大中小學生學習中文，中國也有很多人學習俄語。隨著俄中兩國合作領域越來越廣、程度越來越高，需要越來越多既懂兩國語言、又精通專業領域的人才。

報導提及蒲亭談到興趣嗜好，鼓勵青年學生多讀書，學會欣賞音樂，養成每天運動的習慣。他表示，俄中都是體育大國，未來可以在體育領域進行更多合作。

據俄羅斯衛星通訊社，蒲亭在演說中稱，哈爾濱工業大學是培養中國原子能工業幹部的熔爐，畢業生積極參與實施俄羅斯原子能集團在中國田灣和徐大堡核電站建設俄羅斯設計的機組工程工作。

另外，蒲亭在16至17日訪問中國，除與中國國家主席習近平兩場會談外，16日晚間兩人還在中南海舉行「小範圍會晤」。

新華社報導，雙方在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流，並就俄烏戰爭問題深入交換意見。

報導指，就俄烏戰爭，習近平重述北京的立場，蒲亭則提到俄方「致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通」。（編輯：謝怡璇）1130518