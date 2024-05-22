影片出現納粹用詞急撤 川普團隊歸咎員工粗心轉發

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國前總統川普今天刪除他「真實社群」（Truth Social）帳號一則影片，這個影片因有「統一帝國」字眼，引發總統拜登競選團隊和各方撻伐，批評川普使用納粹德國相關用詞。

綜合路透社和法新社報導，這支30秒的影片於昨天下午傳上網，約19小時過後於今天一早撤下。熟悉此事的人員證實，這則貼文已被移除。

影片中，可以看到斗大標題寫著「川普勝選後會發生什麼事？」和「美國接下來會怎麼樣？」，而主標下方有小標寫著「在創建統一帝國（unified reich）推動下…工業實力大幅提高」。這行小標字體模糊，第一眼看很難看清楚。

影片沒有直接提到納粹，但「帝國」（reich）這個詞常指納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）統治的「第三帝國」（Third Reich）。

川普競選團隊歸咎是一名粗心工作人員轉發這支30秒影片。

發言人李威特（Karoline Leavitt）發布聲明說，這支影片是由競選團隊以外的人所製作，並由一名工作人員轉發，而這名工作人員在發布影片之前沒有注意到「帝國」一詞。

川普目前在紐約忙著處理「封口費」刑事案，法新社記者在庭外大聲提問上述影片相關問題時，川普並沒有回應。

拜登則說，把錯推給員工是很「差勁」的藉口。

他說，「帝國」一詞「並非美國總統該有的語言，並非任何美國人該有的語言。這是希特勒（納粹）德國的語言」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130522