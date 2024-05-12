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川普造勢惹議 讚電影「沉默的羔羊」食人魔角色偉大

2024/5/12 18:41
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（中央社紐澤西天然林11日綜合外電報導）美國前總統川普今天在紐澤西州造勢活動朗誦一首1963年靈魂樂，表達他的反移民立場，並戲稱電影「沉默的羔羊」虛構食人魔角色「偉大」，令台下正經民眾不以為然。

法新社報導，川普（Donald Trump）在紐澤西州天然林（Wildwood）一處海灘舉行的造勢活動上，對著數以千計民眾發表90多分鐘的長篇大論演說，部分民眾對他的談話內容無言以對。

他朗誦美國歌手小奧斯卡．布朗（Oscar Brown Jr.）於1963年創作的靈魂樂「這條蛇」（The Snake），並以此歌曲比喻說「非法移民和我們正在做的事有多愚蠢」。

川普說：「我們正讓他國人民進入我們國家，我們只會惹上麻煩。」

川普向台下民眾朗誦這首歌的歌詞說，「一名善心婦人見到一條可憐、快被凍僵的蛇」，「那條蛇非但沒有道謝，還狠狠咬了婦人一口」。

此前，川普曾多次援引這首歌強調他的反移民立場，此舉據說引起小奧斯卡．布朗家族反對。

川普將代表共和黨，於11月大選再度對決民主黨籍總統拜登（Joe Biden），此時川普在美國移民危機問題方面使用的措辭益發激烈。

但在這場造勢中，有些民眾看起來滿臉疑惑。在大螢幕中，川普背後一名男子打了哈欠，甚至另有一小群民眾往造勢活動出口走去。

川普還在造勢活動中引述1991年驚悚電影「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）表示，劇中連環殺手食人魔漢尼拔．萊克特（Hannibal Lecter）是個「了不起的人」。

川普提及劇中食人場景，戲稱「他（漢尼拔．萊克特）經常與朋友共進晚餐」，並稱「有些人被釋放到我們的國家，我們不想要這些人留在我國」。

美國媒體「野獸日報」（Daily Beast）指出，川普藉此將無證移民比喻成食人者，稱這些人正在摧毀美國。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）11305012

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