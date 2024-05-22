越南會安古城拚觀光 考慮推出Homestay

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南廣南省會安市為了拚觀光並改善民眾生活，考慮讓古城居民提供寄宿家庭（homestay）服務。旅客可在居民的古宅中過夜，還可下廚、做手工藝等，目前正展開調查與考察。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，會安市副市長阮文蘭（Nguyen Van Lanh）表示，這是一項與古城居民共同生活的獨特旅遊產品。遊客將體驗並感受古城居民的生活方式，在古宅過夜、逛市場、煮飯以及體驗傳統手工藝等。

根據規劃，參與試點的居民必須是會安當地居民以及文化家庭的典型代表，並在當地享有良好聲譽。會安市將優先考慮生活方式與當地傳統產業、生產經營和文化藝術活動緊密結合的家庭，便於遊客體驗在地生活滋味。

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有意參加試點的居民，自家房子必須符合會安古城的建築風格，並具備滿足旅客住宿、活動和體驗的條件，當局將優先考慮具建築藝術價值的房屋。每戶最多只能有5間客房，每間客房最多容納兩人。

登記參與試點的居民必須根據市政府的規劃，推出一些日常生活和社區活動的體驗服務。會安市將協調相關產業及有關單位前往實地檢查和考察，再做出決定是否同意試點。（編輯：馮昭）1130522