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英國大選提前？首相蘇納克重申：下半年舉行

2024/5/22 22:23（5/22 22:33 更新）
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英國首相蘇納克。（路透社）
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國國會出現未經證實傳聞，表示首相蘇納克可能在今年夏天提前舉行大選。蘇納克今天被問到此事時重申一貫說法，全國性大選將於今年下半年舉行。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）一再表示，大選將於今年下半年舉行。他今天在國會下議院（House of Commons）又被問到此事時重申此一立場。大部分專家認為10月或11月最有可能。

蘇納克告訴國會：「澄清傳言：大選將於今年下半年舉行。」

但是蘇納克可能將大選提前到7月舉行的傳言，今天在國會議員和記者之間甚囂塵上。

蘇納克的新聞秘書拒絕隨傳言起舞。

她說：「我知道大家對此事興致盎然，一如過去5個月來每週皆如此，我只會老調重彈，那就是我不會說有可能，也不會排除這個可能性。」

施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨（Labour Party）2021年底以來民意支持度就持續領先保守黨（Conservative）大約20個百分點。在保守黨首相強生（Boris Johnson）任內醜聞不斷被迫下台，繼任首相特拉斯（Liz Truss）僅在位49天，政局動盪不安之際，蘇納克在2022年10月上任。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1130522

#施凱爾
#英國國會
#蘇納克
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