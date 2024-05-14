英送難民至盧安達法案 北愛以人權為由裁定不適用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝爾法斯特13日綜合外電報導）貝爾法斯特高等法院今天裁定，基於人權理由，把尋求庇護者送往盧安達的英國法律，不應適用於北愛爾蘭。

法新社報導，北愛爾蘭的政黨表示，原本就有爭議的盧安達計畫，現在將因這項裁決無法實施。北愛爾蘭隸屬於英國。

但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）矢言繼續推動，他說，這「不會改變」政府最早從7月起把尋求庇護者遣送盧安達的計畫。

他說：「沒有什麼能讓我們轉移注意力，或是影響我設定的時間表。」

「我們必須啟動航班來阻止船隻。」

英國政府為減少創紀錄的非正規移民、特別是從法國北部穿越英吉利海峽的「小船」做出諸多努力，但連連遭到法律挑戰。

去年11月，英國最高法院裁定遣送計畫違反國際法。

但蘇納克最近在議會推動認定盧安達是安全國家的法律，允許航班繼續飛行、且允許決策者無視人權法的某些面向。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130514