英相蘇納克：7/4將舉行大選 英王允解散國會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）英國首相蘇納克今天在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布，新一輪大選將於7月4日舉行。他透露，他今天稍早已依循慣例，請求英王查爾斯三世（King Charles III）解散國會，並已獲應允。

英國國會原定下週休會，但現在可能取消，以儘快完成審查、或決定放棄仍待審的近30項法案。

根據英國制度，大選日期由首相拍板定案，但需提早至少25個工作天宣布。

英國上一次舉行大選是2019年12月12日。依照英國慣例，國會議員任期最多5年，由首次開議日起算。2019年選出的國會議員於該年12月17日第一次集會，因此最晚今年12月17日即必須終止任期。一般而言，新一輪大選需於國會解散25天後舉行（扣除假日），也就是這一次大選不得晚於明年1月底登場。

面對各界猜測大選日期，蘇納克（Rishi Sunak）一直到今天中午在國會「首相答問」期間都不願鬆口，到底計畫何時舉行大選。他重申此前說法，他預設大選將於「今年下半年」舉行。

不過，政壇和媒體圈依然不排除大選有可能在夏季舉行，更何況7月或8月也落在「下半年」。

英國國家統計局（ONS）今天公布，英國4月通貨膨脹年增率下滑至近3年來最低點，消費者物價指數降至2.3%，趨近英國央行英格蘭銀行（Bank of England）通膨率2.0%的目標。這消息有助為執政的保守黨拉抬聲勢，也有助蘇納克再一次說服選民，他領導的政府正為民眾解決問題，而時間確實可證明政績。

今天上午，蘇納克可能宣布今年夏季舉行大選的傳聞甚囂塵上。隨著外交大臣卡麥隆（David Cameron）、國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、財政大臣韓特（Jeremy Hunt）等高階官員紛紛臨時宣布行程異動，以趕赴下午在首相府舉行的內閣會議，大選將於夏季登場的傳聞更是滿天飛。

根據各項民調，保守黨目前與主要在野黨工黨的支持率差距可多達20個百分點。經濟數字有好轉趨勢、國內能源供應價格回穩，以及在世界局勢日益嚴峻的背景下主打保守黨擅長的國防安全議題，相關策略和因素是否有助保守黨逆轉選情，值得觀察。蘇納克今天說，他對勝選有信心。（編輯：陳正健）1130523