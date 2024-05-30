本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
蘇納克
新聞專題
蘇納克1/237
首頁 / 國際

英國會宣告解散 7/4大選工黨可望大勝

2024/5/30 09:54（5/30 10:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國國會大廈。（中央社檔案照片）
英國國會大廈。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國將於7月4日舉行大選，國會今天宣告解散。在「保守黨」（Conservative Party）執政14年後，「工黨」（Labour Party）似乎可望藉由這次選舉重新掌權。

法新社報導，為符合選舉時程安排，國會650個議員席位在今天午夜過後一分鐘立即變為懸缺，為期5週的競選活動也正式開跑。

競選活動第一週開始並不順利，首相蘇納克（Rishi Sunak）在滂沱大雨中宣布選舉，許多觀察人士認為這是個不祥的兆頭。

蘇納克並未如外界普遍預期地將選舉日期定在今年稍晚，而是定於7月4日舉行，觀察人士表示，這是由於蘇納克的保守黨民調下滑，企圖提前舉行選舉來重新拉抬聲勢。

在野14年的工黨如今有機會在黨魁施凱爾（Keir Starmer）帶領下重新掌權。施凱爾過去是一名人權律師。

民調落後工黨十位數的執政保守黨自身難保，面臨大量國會議員出走，部分議員眼見勝選機會渺茫，甚至直接選擇退出選戰。

目前約有129名國會議員不打算競選連任，其中77人隸屬保守黨，是執政政黨前所未見的出走潮。

在準備競選連任的保守黨議員中，部分議員毫不掩飾對7月選舉感到措手不及而不滿。

負責北愛爾蘭事務的國務大臣貝克（Steve Baker）堅持自己的決定，選擇繼續在希臘度假，說他會在當地準備競選活動。

保守黨內訌也變得明朗化，一名保守黨議員支持其選區的右翼民粹主義「英國改革黨」（Reform UK）一名候選人，但隨即遭保守黨停職。

蘇納克宣布舉行選舉後走訪全國各地，宣傳保守黨是「安全」的選項，不過一週的密集造勢及突然拋出提前選舉的震撼彈，仍提振不了多少支持度。

民調顯示，工黨的平均支持率為45%，而保守黨是23%，這意味在過半數決（簡單多數決）的選舉制度下，工黨將獲大勝。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130530

#工黨
#工黨
#施凱爾
#英國國會
#蘇納克
#保守黨
#保守黨
延伸閱讀
英相蘇納克提前7/4大選 分析：把握短期利多先決戰英國地方選舉：工黨倫敦市長再連任 保守黨吞40年來最慘戰果英保守黨議員補選大敗地方選情堪憂 蘇納克壓力大英國Q1經濟成長0.6%擺脫衰退 保守黨注入強心針
蘇納克
英相蘇納克：7/4將舉行大選 英王允解散國會韓英合辦全球第2屆AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險
蘇納克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英相蘇納克政治豪賭提前至7/4大選 執政黨民調慘輸恐變天
172.30.142.28
更多編輯台推薦新聞：