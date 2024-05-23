厄瓜多暴力升高 近1/3省進入緊急狀態

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（中央社基多22日綜合外電報導）厄瓜多政府持續打擊販毒集團，在暴力衝突升高後，當局今天宣布全國近1/3省分進入緊急狀態。

綜合法新社和路透社報導，根據政府命令，厄瓜多24省中的7個省以及阿蘇艾省（Azuay）的一個地區進入緊急狀態，為期60天，當局可在街頭部署軍隊。

政令說，圭亞斯省（Guayas）、黃金省（El Oro）、聖艾倫納省（Santa Elena）、曼納比省（Manabi）、洛斯里奧斯省（Los Rios）、蘇孔比奧斯省 （Sucumbios）及奧雷亞納省（Orellana）近來「有組織的暴力團體、恐怖組織和非國家交戰分子的系統性暴力行為」升高。

別名「費托」（Fito）的厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）今年1月越獄後，總統諾波亞（Daniel Noboa）隨即宣布國家進入緊急狀態，並向犯罪集團發動「戰爭」。

隨著歹徒引爆汽車炸彈、綁架警察並謀殺數人以回應諾波亞的鎮壓行動，諾波亞宣布國家處於「內部武裝衝突」狀態，並下令軍隊「殲滅」22個犯罪集團。這項緊急狀態在上個月到期。

厄瓜多政府今天稍早說，這項政令將提交憲法法院。

諾波亞在今天政令中表示，安全部隊將能在未經事先授權下進入目標省分的民宅以及攔截通信。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130523