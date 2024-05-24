曾倡貿易壁壘 馬斯克改口反對美向中國電動車加稅

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克今天向科技投資人表示，他反對美國向中國電動車課徵關稅，這與他今年1月警告說需要貿易壁壘，否則中國會「摧毀世上其他大多數汽車公司」的說法大相逕庭。

路透社報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在法國巴黎Viva Technology科技大會上透過視訊表示，他並不贊成扭曲市場的種種措施。

美國總統拜登本月對中國電動車等進口商品祭出新一波關稅措施，尋求支持美國本土製造業。

拜登政府維持了前總統川普時代提出的多項關稅措施，同時提高其他關稅，包括提高電動車關稅4倍至超過100%。白宮表示，新措施將影響價值180億美元的中國進口商品。

馬斯克指出：「特斯拉和我都沒有要求課徵這些關稅，事實上，這些措施宣布時我感到很意外。任何抑制自由交換或扭曲市場的事情都是不好的。」

馬克說：「特斯拉在中國市場競爭得很順利，沒有關稅，也沒有差別性支持。我贊成不課徵關稅。」

馬斯克今年1月曾警告說，若是沒有貿易壁壘，中國汽車製造商會「摧毀」全球競爭對象。

馬斯克當時在年初財報後的分析師電話會議中表示：「如果不建立貿易壁壘，他們（中國汽車製造商）很有可能會摧毀世上大多數其他汽車公司。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130524