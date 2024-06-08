越南女子遭結婚移民利誘 擄童拍猥褻片給美國男友

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）越南范姓女子和住在美國的男子交往，受到男友以結婚移民及金錢利誘，范女擅自帶走兩名女童囚禁多日並拍攝猥褻影片傳送給男友。范女7日遭警方送辦，最重可處12年有期徒刑。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年21歲的范黃日薇（Pham Huynh Nhat Vy）2023年10月與住在美國的Richard網戀。一個多月後，兩人在胡志明市會面並同居一個多星期，Richard離開越南後，兩人仍保持聯絡。

調查指出，Richard在交往期間經常向范黃日薇發送一些亞洲女性的色情影片，要求她尋找6歲至12歲女童拍片，Richard不斷給出結婚移民承諾並轉帳給她500美元（約新台幣1萬6200元）作為拍片報酬。

范黃日薇今年4月3日在街上看到一名7歲女童及其3歲的妹妹坐在胡志明市的人行道上。她上前和女童交談，並給她們1萬越南盾（約新台幣13元），隨後將女童帶到一間公寓內囚禁5天，共錄下12段猥褻影片並發送給Richard。

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遍尋不著女童的母親報警求助，胡志明市警方前後共出動200人搜尋，4月9日救出兩名女童並逮捕范黃日薇。兩名女童向警方表示，被囚禁這幾天並未遭到男性觸摸私密處或侵犯。

胡志明市警方調查後，7日以利用16歲以下人士進行淫穢目的及脅持16歲以下人士等罪將范黃日薇送辦，前項罪名最重可判12年有期徒刑，並請美國展開司法協助釐清Richard的犯案細節，至今尚未收到回應。（編輯：郭中翰）1130608