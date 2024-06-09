教育交流媒合 印度中小學校長2次組團訪台

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（中央社記者林行健新德里9日專電）來自印度各地中小學校長團16人今天傍晚抵達台灣，展開6天的參訪交流行程。這是教育部中小學國際教育計畫下第2次有印度中小學校長組團訪台。

訪團來自印度各地，其中8人來自德里（Delhi），4人來自南印度克勒拉邦（Kerala）西高止（Western Ghats）山麓，2人來自北印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）喜馬拉雅山麓，1人來自西北印度旁遮普邦（Punjab），1位則來自哈雅納邦（Haryana）。

在駐印度代表處教育組半年來洽繫邀集下，中小學校長團終於成團，8日及9日各自從不同邦出發搭機，並在桃園機場集合。

這些學校已經加入教育部中小學國際教育全球資訊網國際交流櫥窗平台，部分學校過去1年來已與台灣夥伴學校有過視訊課程交流。

團長柯立（Pratibha Kohli）女士表示，之前跟台灣學校師生視訊交流，現在可以到台灣親身到姊妹校見面參訪，延續更多交流，感到相當興奮。

這是繼去年5月以來，第2次有中小學校長組團訪台，對於雙邊中小學教育扎根與未來招生工作意義重大。

駐印度代表處教育組陳立穎組長表示，洽排參訪行程時，可以感受到每位校長或主任的積極度，尚未鏈結過的學校也主動積極尋求任何交流機會，為學子打造友善國際環境，邁向接軌國際、鏈結全球的願景。

未來幾天，訪團將拜會教育部國民及學前教育署、國立海洋科技博物館、基隆市政府教育處、高雄市立圖書館，學校部分將參訪姐妹校高雄女中、桃園市八德國中、新北市二重國中、基隆市明德國中等，並將參觀國立故宮博物院。

台灣各校師生也都準備各種交流活動，包括粽子、春捲、在地文化、射擊體驗等多元課程及活動。另一方面，尚未有雙邊合作的學校也將透過這次機會締結姊妹校，印方將邀請台灣姊妹校學生組團到印度短期參訪。

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由於克勒拉邦每年有盛大的「蛇舟」（Snake boat）比賽，與龍舟賽相似，只是船身比龍舟長很多，所以這次也配合端午佳節安排觀看龍舟賽，希望未來有機會交流。

依據教育部中小學國際交流平台5月份統計，全球各駐教育組轄區中小學登錄註冊與媒合台灣學校成功數，印度就有69所媒合雙方成功，僅次於更受青睞的韓國，顯示台印度中小學教育交流深具潛力。（編輯：陳承功）1130609