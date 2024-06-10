北海道索朗祭冠軍出爐 台南市贈一年份芒果引羨慕

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（中央社記者楊明珠札幌9日專電）為期5天的日本北海道札幌第33屆YOSAKOI SORAN（索朗祭）今天閉幕，冠軍是札幌市的團體「平岸天神」隊，除了獲得獎狀、獎盃外，交通部觀光署提供一年份的鳳梨酥、台南市政府贈送一年份芒果作為獎品，引起觀眾發出羨慕聲。

本屆索朗祭今晚在札幌市中央區的大通公園舉行最後評審，交通部觀光局東京事務所所長鄭憶萍也是評審之一，評審的對象有105隊，有11隊進入決賽，結果來自札幌市豐平區的「平岸天神」隊獲得大賞（冠軍），該隊是時隔7年第11次奪冠。

今晚6時半開始，進入決賽的11隊以及應邀表演非參賽的隊伍，包括台南應用科技大學的台灣隊陸續上台表演。表演前，台南市長黃偉哲上台表示，將贈送一年份的芒果給本屆冠軍，在場觀眾立刻發出羨慕聲。

晚間9時許，評審宣布冠軍得主，平岸天神隊獲頒獎狀、獎盃，鄭憶萍代交通部觀光署贈送一年份的鳳梨酥、台南市農業局長李建裕代表台南市政府贈送一年份芒果，觀眾再度發出羨慕聲。

本屆索朗祭在札幌市內大通公園周邊共有15個會場舉行，很多街道封街讓舞者表演，氣氛熱絡。本屆總共有250多隊，舞者約2萬名，其中包括來自台灣的台南應用科技大學學生以及來自韓國的隊伍。司儀在介紹台灣隊時說，是海外隊伍參加索朗祭最多次的隊伍就是台灣隊。

日本的一般社團法人YOSAKOI索朗祭組織委員會會長星野尚夫表示、透過台灣燈會和索朗祭，台日雙方交流長達20年，未來也希望透過這樣的節慶深化北海道、札幌市與台灣地方城市的交流。

今天傍晚台南應用科技大學學生在在北海道廳舊本廳舍會場表演時，黃偉哲和該校校長楊正宏率隊現身，現場司儀也特別介紹台南市長黃偉哲到場，觀眾都給予掌聲。之後，黃偉哲到附近觀光署設的宣傳攤位視察，並當場發放鳳梨冰和芒果冰給民眾試吃。

黃偉哲對中央社表示，看到台南應用科技大學學生的表演讓日本民眾感到很開心，博得熱烈掌聲，是成功地做了非常好的文化交流及城市行銷。

他說，這次是很成功的觀光交流，也希望本屆索朗祭圓滿成功後，可以多做一些文化、體育及交換學生的交流，台南市政府將與交通部觀光署配合。

黃偉哲這次讓台灣芒果行銷到索朗祭會場，堪稱創舉。他表示，今年3月來到北海道時漫天大雪，和現在熱鬧的夏天景色完全不同，北海道夏天的薰衣草觀光季和索朗祭都吸引來自很多地方的朋友前來，這也包括台灣的朋友，因此他想把台南最強的東西和好朋友分享，夏天的話，就是鳳梨和芒果。今年是行銷芒果，接下來可能是鳳梨。

來自台南、正在北海道大學就讀博士二年級的學生王婷身穿索朗祭BASARA隊的舞衣前來觀光署攤位和黃偉哲合照。

王婷對中央社表示，她作為舞者參加索朗祭已3年了，參加時剛好是COVID-19疫情時，台灣隊因疫情期間邊境管制關係有3年無法到札幌，今年看到台灣隊來參加索朗祭，能一起跳舞，她感到很開心、很榮幸。她相信有一天台南也能舉辦類似索朗祭的活動。

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索朗祭由一群年輕人發起，這些人著迷於高知縣夜來祭（YOSAKOI）的熱鬧氣氛與充滿活力的躍動感，於1992年以「街道就是舞台」作為口號創辦索朗祭慶典。索朗祭的舞蹈有兩項規定，手拿著鳴子（Naruko）跳舞，樂曲中加入「索朗民謠」的樂句片段。

高知縣的夜來祭（YOSAKOI）通常每年8月將近中旬時舉辦，規模相當大，今年來自台灣新竹的學生預定參加。（編輯：何宏儒）1130610