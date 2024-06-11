封口費案7月判刑 川普線上接受觀護局人員訊問

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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國前總統川普因偽造商業紀錄隱瞞向色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費被定罪，法院下個月宣布量刑，川普今天接受紐約市觀護局人員線上訊問。

法新社報導，據知情人士透露，川普在不到30分鐘內完成這項訊問。川普昨天在拉斯維加斯的集會造勢。

這項訊問是判刑前的例行程序，通常涉及有關罪犯的犯罪史、家庭和工作情況，以及心理和身體健康問題，訊後會製成一份量刑前報告送交法官。

川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示：「川普總統和他的法律團隊已在採取必要步驟，以挑戰並擊敗這起無法無天的曼哈頓地區檢察官所提案件。」

美國媒體報導指出，川普在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）以視訊方式完成這項訊問，而不是在紐約法院以傳統面對面的方式進行。

川普被控在2016年美國大選前偽造商業紀錄，以掩蓋與丹尼爾斯的性醜聞。他今年5月被判犯下34項重罪，成為美國史上首位遭到刑事定罪的前總統。

法官預定7月11日宣告量刑，就在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）於密爾瓦基（Milwaukee）登場的前4天，屆時川普將獲正式提名成為共和黨總統候選人。

偽造商業紀錄最高可判處4年有期徒刑，但專家認為，鑒於這是川普首次被定罪，法官極不可能判處徒刑。

川普還面臨其他3起刑事案件，包括試圖推翻2020年大選輸給拜登的相關指控，但這些案件不太可能在11月大選前審理。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130611