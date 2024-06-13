日經：美國Q1超車中國 成東協最大出口巿場

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（中央社東京／吉隆坡／曼谷13日綜合外電報導）日經亞洲報導，東南亞國家協會（ASEAN）成員國今年1至3月對美國出口超越對中國出口，是6季以來首次超車，該區域的貿易活動似乎正隨全球供應鏈重組而轉移。

日經亞洲（Nikkei Asia）根據東協秘書處、各國政府及當地媒體報導的統計數據，對東協10個成員國的資料進行彙整。

彙整的資料顯示，今年1至3月季度，東協對美國出口額為672億美元（約新台幣2兆1700億元），超過對中國出口額570億美元。專家表示，這項趨勢反映美國從東協採購愈來愈多半導體及電子零件，同時中國經濟處於低迷狀態。

今年第1季，馬來西亞對美國出口年增8%，對中國出口則是年減3.3%。

聯昌集團（CIMB Group）經濟學家瑛坦（Intan Nadia Jalil）告訴日經亞洲：「儘管中國仍是（電器與電子）價值鏈不可或缺的部分，兩大超級強權之間的貿易緊張局勢這項主因之外，成本增加及政治與體制因素，也日益驅使美國企業移出中國。馬來西亞因而成為其中一個受惠國。」

政治風險諮詢公司BowerGroupAsia主管阿麗娜（Arinah Najwa）提出另一種看法。她說：「美國企業正對中國去風險，分散供應鏈以降低對中國的依賴。而馬來西亞因堅實的製造業環境、戰略位置及技術勞力，成為具有吸引力的替代方案。」

越南今年第1季對美國出口年增24%至257億美元，增幅居東協各國之冠，遠超泰國的126億美元、新加坡的120億美元。

河內的經濟學家黎登營（Le Dang Doanh）告訴日經亞洲，美國和越南能夠互補。他說：「越南以具有競爭力的價格出口智慧型手機、電子產品、農林漁業產品、木製家具、紡織品與衣物。越南出口至美國市場的潛力仍相當龐大，能使兩國獲益。」

他也提到美中貿易戰的外溢效應說：「中國出口至美國的一些產品被課徵高關稅，降低其市場競爭力，並為越南出口產品創造一定優勢」。

泰國今年第1季對中國出口同樣年減5.1%，天然橡膠、木薯產品及水果出口衰退。相形之下，農業與農工業產品推動泰國對美國出口年增9.8%。

泰國智庫「開泰銀行研究中心」（Kasikorn Research Centre）一名分析師表示，中國面臨通貨緊縮風險，需求可能依然疲弱。

另一項影響泰國今年首季出口的關鍵因素在於汽車。根據泰國工業院（Federation of Thai Industries）汽車俱樂部主席蘇拉蓬（Surapong Paisitpattanapong），為出口生產的汽車數量年減5%，降至27萬3680輛。

泰國貿易政策和策略辦公室（Trade Policy and Strategy Office）主任彭朋（Poonpong Naiyanapakorn）指出，主因在於中國需求疲弱，「雖然我們今年能看到中國經濟復甦跡象，它仍未完全恢復，需求也不是非常強勁」。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130613