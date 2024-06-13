東協進口市占率 台灣首季達7.7%躍居第2大來源

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（中央社記者張璦台北13日電）全球供應鏈重組進一步使東協成為各國產業布局的熱點，財政部今天表示，台灣與東協在電子、資通訊等產業建立緊密分工關係，雙方貿易往來逐漸深化，今年第1季台灣在東協進口市占率提升至7.7%，從108年的第5大進口來源國躍居第2大。

財政部統計處今天發布統計通報指出，東協具備龐大的人口紅利、豐富天然資源以及勞動力成本優勢等，一向備受各國投資青睞，加上因美中貿易戰催化的全球供應鏈重組浪潮，更使東協成為各國產業布局的熱門據點之一。

財政部統計處表示，台商除呼應新南向政策外，近年也因應美系客戶要求將生產基地分散至東協，隨台灣與東協在電子、資通訊等產業建立緊密分工關係，雙方貿易往來益趨深化。

反映在數據上，台灣對東協出口規模從民國108年的539億美元，攀升到112年的763億美元，4年來累計增幅達41%，與主要出口市場比較，僅次於對美國的65%，與對歐洲的42%相近。

在東協10國中，財政部統計處指出，台灣對馬來西亞、新加坡、泰國出口表現尤其亮麗，4年來增幅高達61%、64%、97%。

財政部統計處表示，今年1至5月受惠於人工智慧（AI）應用商機及供應鏈移轉效應，台灣對東協出口年增21.1%，為總出口增幅9.1%的2倍多。

同時，今年前5月台灣對東協出口規模達353億美元，占總出口1851億美元的19.1%，且對新加坡外銷占總出口比重7.2%、馬來西亞占4%、泰國占3%，均創下歷年同期新高。

財政部統計處指出，若以東協進口來源地區觀察，中國長期以來為東協最大進口市場，今年第1季市占率達24.2%，較108年上升2.3個百分點；台灣由108年的5.7%，增加2個百分點至今年首季的7.7%，也從原第5大躍升為第2大進口來源國。

同時，今年第1季南韓市占率7.1%，與108年相比略增0.1個百分點，排名由第4前進至第3。美國及日本今年首季各占6.9%、6.4%，相較108年，分別縮減1.1個、1.9個百分點，落居第4名及第5名。（編輯：張均懋）1130613