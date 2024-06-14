台灣觀光推廣會 盼掀韓人旅台新風潮

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）交通部觀光署今天在韓國首爾舉行台灣觀光推廣會，帶著40個台灣地方政府單位及旅遊相關業者與38家韓國當地業者、媒體洽談，帶來更多360度享受環島旅遊方案，希望向喜歡親近山海自然的韓國人介紹更多地方美景。

這次推廣會以TAIWAN-Waves of Wonder為主題，向韓國旅遊業者介紹「台灣觀光3.0版」，配合多種行銷，推出多樣旅遊方案，主打環島盡享山海美景，配合四季介紹合適觀光地點，推銷台灣一年四季的不同魅力。

基隆市政府、宜蘭縣政府、南投縣政府、高雄市政府、阿里山國家風景區等地方政府單位與旅行社、航空公司、飯店等旅遊相關業者都來到首爾與當地業者洽談合作。

觀光署副署長周廷彰向中央社表示，今年第一季訪台韓國觀光人次達31萬，位居前三，截至6月13日為止已突破49萬人次，是台灣相當重要的市場，除了既有團體旅遊、相關優惠活動，透過這次推廣會與地方政府合作推廣會展旅行、企業參訪、特色旅遊等，攜手開拓韓國市場，希望今年能突破2019年韓國觀光客赴台人次紀錄。

韓國國際觀光展（KOTFA）會長慎重睦致詞指出，台灣因美麗自然景觀、豐富文化遺產與溫暖熱情的接待，深受全世界遊客喜愛，近期赴台韓國遊客人數大幅增加，證明台灣魅力已廣為人知，也意味著台韓合作交流更密切，希望藉由推廣會宣傳台灣多樣魅力，成為開啟300萬人次互訪的契機。

觀光署表示，近期推出針對外國自由行旅客的抽獎活動，以韓國旅客參與度最高，觀光署將趁熱追擊，在韓國暑假旅遊旺季推出更多針對自由行旅客的優惠活動，14、15日也會在首爾市年輕人聚集的弘大商圈一帶舉行台灣觀光宣傳活動，期待吸引更多韓國旅客訪台。（編輯：陳承功）1130614

交通部觀光署14日在韓國首爾舉行台灣觀光推廣會，介紹能深入體驗台灣各地美景與傳統文化的旅遊方案，現場提供客家擂茶試喝。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年6月14日