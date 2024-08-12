直升機墜飯店頂樓駕駛喪命 澳洲當局稱未經授權飛行

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲昆士蘭州濱海城市凱恩斯今天發生一架直升機墜毀在一間飯店頂樓，機上唯一人員駕駛喪生，飯店內數百名住客被迫疏散。當局表示，這架直升機未經授權飛行，相關調查已展開。

路透社報導，昆士蘭州警方表示，緊急救援人員今天凌晨2時左右（格林威治時間11日16時）獲報，一架直升機墜落在希爾頓逸林飯店（Hilton's Double Tree Hotel）屋頂，引發大火，飯店緊急疏散住客。大火今天早上已經撲滅。

警方說這架直升機被從機庫移出進行「未經授權飛行」，但未透露進一步細節。直升機駕駛當場死亡，身分尚未查明。

澳洲媒體報導，這架直升機墜毀在凱恩斯（Cairns）的希爾頓逸林飯店，而凱恩斯是前往大堡礁（Great Barrier Reef）的門戶。

澳洲廣播公司（ABC）報導，飯店一名80多歲男性和一名70多歲女性共2名客人送醫治療後已出院。報導中還表示，直升機的兩個螺旋槳脫落，其中一個螺旋槳掉在飯店泳池中。

警方表示，鑑識單位將和澳洲運輸安全當局合作調查這起事故。

擁有這架直升機的鸚鵡螺航空公司（Nautilus Aviation）表示，該公司配合警方調查。

法新社報導，澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau）局長密契爾（Angus Mitchell）表示，在能見度差和可能降雨的情況下，墜毀當時的飛行條件不佳。

密契爾告訴媒體：「我們當前的任務是檢視我們未來幾天蒐集到的事實，建立事件的先後順序。」

「我們想瞭解這架直升機當時在幹什麼，以及飛行目的為何？」

澳洲運輸安全局已派出一組政府專家前往失事現場。

運輸安全局呼籲目擊者提供這架直升機飛行階段的任何照片或影片，以及他們是否在墜毀前聽到直升機的聲音。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130812