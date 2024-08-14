日本JR九州高速船隱瞞進水續航逾3月 高層鞠躬致歉

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本JR九州公司高層今天針對旗下高速船發生船體龜裂進水仍載客航行逾3個月出面致歉，並說明決策者是已遭撤職的子公司JR九州高速船前社長田中涉。這艘高速船被無限期停航。

日本國土交通省日前突擊檢查得知，JR九州高速船公司明知營運的「皇后甲蟲號」（Queen Beetle）高速船發生船體龜裂進水，不僅不報告、不維修，還讓船隻繼續航行逾3個月，期間載客數約5萬5000人。

日本讀賣新聞報導，JR九州高速船母公司JR九州公司常務執行董事松下琢磨今天舉行記者會鞠躬致歉表示，對國土交通省隱匿船體進水不報告的決策者是JR九州高速船前社長田中涉。

JR九州高速船今年2月就掌握到船隻船體龜裂進水，卻未依法令進行檢修，也未上報主管機關國土交通省，還移動用來偵測進水的警報感應器位置使其失去功能，甚至竄改關於進水的數據。

JR九州高速船在船體龜裂進水後持續藉由抽水方式維持船隻載客航行，但最終因為進水狀況惡化無法不進行修理，直到5月30日才假裝成首度發現進水上報國土交通省及母公司。

松下在記者會上說，移動用來偵測進水的警報感應器位置「是田中涉所做的決定」，且為了不讓進水事實被公開，甚至還在航海日誌等文件上記載「無異常」，然後製作另一本管理簿來記錄進水量。

JR九州8月13日已解除田中涉的社長職務，但為了因應國土交通省的檢查，仍讓田中涉擔任JR九州高速船董事，並從JR九州旗下其他子公司調派大羽健司擔任JR九州高速船新任社長。

皇后甲蟲號能搭載502人，排水量2582噸，是往來日本福岡縣博多港與韓國釜山港間的高速船，單程航行距離約200公里、航行時間約3小時40分鐘，每天航行一個往返船班，但已從昨天起被無限期停航。

國土交通省正持續進行調查，並評估基於海上運送法祭出行政處分。不少乘客對此都對JR九州高速船表達出「輕忽安全」等嚴厲看法。（譯者：黃名璽）1130814