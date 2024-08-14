泰國憲法法庭裁定賽塔任命部長案違憲 移除總理職位

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰國40位前參議員認為總理賽塔在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，要求憲法法庭裁定賽塔是否適任。憲法法庭今天做出裁決，認定賽塔違憲，移除他的總理職務。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔（Srettha Thavisin）任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位前參議員因此認為賽塔和皮奇違反憲法中關於內閣部長的道德規範，5月中旬向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任。皮奇在前參議員們提出請願後已經請辭下台。

憲法法庭受理此案並在今天宣判，法庭9位大法官以5比4，裁定賽塔違憲，移除他的總理職位。

賽塔今天沒有出席憲法法庭的會議，而指派總理府秘書長彭敏（Prommin Lertsuridej）出席會議。他一早在總理府內接受泰國媒體訪問時表示，他還是會做好自己的工作。

中午時刻，他按照既定行程在副總理兼交通部長蘇利亞（Suriya Juangroongruangkit）和曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）陪同下視察一處位在曼谷市中心天橋下的市場，了解攤販和民眾的需求。

民族報（The Nation）分析指出，賽塔遭判違憲失去總理職位，將由其中一位副總理擔任代總理，並解散國會重選；若不解散國會，可由眾議員從去年國會選舉中就被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。（編輯：韋樞）1130814