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泰國前總理戴克辛獲王室特赦 提前於8/18終止假釋

2024/8/17 19:13（8/17 20:10 更新）
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泰國前總理戴克辛。（路透社）
泰國前總理戴克辛。（路透社）
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（中央社曼谷17日綜合外電報導）泰國前總理戴克辛的律師溫雅特（Winyat Chartmontri）今天表示，王室特赦名單中包括戴克辛，而他的假釋提前於18日終止。

路透社報導，戴克辛（Thaksin Shinawatra）的假釋原訂於本月底終止，因上月泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）壽辰，並針對表現良好受刑人發布特赦，他的假釋提前結束。

戴克辛流亡海外數十年於去年8月返回泰國，回到家鄉的戴克辛宣稱想照顧孫子、頤養天年，但實際上仍涉足政壇甚深，儘管因貪汙罪仍在服刑中，但今年1月假釋後他四處拜訪民眾，十分活躍。

他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天當選泰國第31任總理，而戴克辛本人也想藉由女兒的從政，延續家族在泰國政治的影響力。

貝東塔幾乎沒有從政資歷，2021年才成為為泰黨（Pheu Thai）的顧問，在去年國會大選前為泰黨提名貝東塔擔任總理候選人。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1130817

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泰國前總理戴克辛女兒貝東塔 當選第31任總理戴克辛女兒貝東塔將角逐泰國總理 可能成家族第3位總理
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