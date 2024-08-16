戴克辛么女貝東塔當選泰國總理延續家族政治 振興經濟成首要任務

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國前總理戴克辛的么女貝東塔今天當選成為泰國第31任總理。戴克辛藉由女兒的參政，延續家族政治生命。貝東塔上任後，第一個要處理的就是前總理賽塔的「1萬泰銖電子錢包」政策。

泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因為一起人事任命案有道德瑕疵，日前遭到憲法法庭解職，國會眾議院今天舉行總理選舉，泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

11黨聯盟昨天同意推舉為泰黨黨魁、37歲的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為總理候選人，國會眾議院今天以319票贊成對145票反對，通過貝東塔擔任總理，貝東塔成為繼父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）後，家族內第三位總理。

和10多年前，戴克辛仍有強大影響力時期相比，為泰黨近幾年的影響力明顯衰退，這在去年國會大選中相當明顯，新興主打改革理念的前進黨（Move Forward）獲得了多數的民意支持，前進黨一舉成為國會最大黨，但前進黨提出的修改冒犯君主罪主張，遭到保守派反對，前進黨因此失去組閣機會。

戴克辛2001年到2006年擔任總理期間，喊出打擊貪污、毒品和貧窮的口號，上台後設立農民貸款制度以及號稱30泰銖就可以看病的健保制度，贏得農民和中低收入階層的支持。

靠著戴克辛執政時期留下來的光環，衰老的為泰黨必須緊緊擁抱戴克辛這塊招牌，以求在明年各府的行政組織（provincial administrative organisation）選舉中可以拿下主導權。

儘管戴克辛曾遭軍人政變，盈拉曾經被憲法法庭解除總理職務，但去年國會大選後為泰黨放棄和前進黨結盟，轉向和親軍方勢力的幾個主要政黨合作，成為了聯合政府的領頭羊，戴克辛在去年8月回到泰國，結束流亡生涯。

回到泰國的戴克辛宣稱自己想照顧孫子、頤養天年，但實際上仍對泰國政治涉足甚深，儘管因為貪汙罪仍在服刑中，但今年1月假釋後的他四處拜訪民眾，十分活躍。

戴克辛本人也想藉著女兒貝東塔的從政，延續家族在泰國政治的影響力。貝東塔幾乎沒有從政資歷，2021年才成為為泰黨的顧問，在去年國會大選前為泰黨提名貝東塔擔任總理候選人。

為泰黨做為11黨聯盟裡席次最多的黨，在總理候選人上自然有極高程度的決定權；泰聯盟內第二大黨自豪黨（Bhumjaithai）昨天一早就表態支持為泰黨提出的人選；由前總理普拉威（Prawit Wongsuwan）領導的第三大黨公民力量黨（Palang Pracharath）內部則因為無法團結，在總理人選上沒有什麼聲量。

在賽塔的案子宣判前，泰國政壇就盛傳泰自豪黨黨魁阿努廷是可能的總理人選。今年中的參議員選舉中，不少泰自豪黨的人都進入了參議院，阿努廷的政治影響力遍及參眾議院，做為聯盟內第二大黨，泰自豪黨在政治協商中有舉足輕重的地位，在這當下，阿努廷沒有非要當上總理不可的理由。

而原先傳出多數為泰黨議員支持的前司法部長猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）因為健康問題，加上猜卡盛擔任檢察總長時曾經在一起和戴克辛有關的貪汙案中指示公訴檢察官不要起訴當時戴克辛的律師，議員擔心猜卡盛若擔任總理，恐怕也會被告上憲法法庭，貝東塔因此成為了多數議員的選擇。

這並不是戴克辛首次讓家人從政以求延續家族政治生命，戴克辛的妹妹盈拉2011年擔任總理，但下場和哥哥一樣最後被迫流亡。戴克辛的妹婿頌猜（Somchai Wongsawat）2008年9月擔任總理，但不到4個月就遭憲法法庭解職。

貝東塔上任後，首要面對的就是如何振興泰國經濟，這是賽塔在任期間近1年內最重要的任務，此外，泰國民眾都在問，賽塔內閣留下來的「1萬泰銖電子錢包」政策是否還要繼續，這也會是貝東塔第一個要回答民眾的問題。（編輯：高照芬）1130816