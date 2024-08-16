本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際

貝東塔當選泰國總理 盼上任後讓泰國人感到自信

2024/8/16 16:49（8/16 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國前總理賽塔遭憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選泰國第31任總理，她在結果出爐後於為泰黨總部舉行記者會，表示希望讓泰國人感到自信。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年8月16日
泰國前總理賽塔遭憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選泰國第31任總理，她在結果出爐後於為泰黨總部舉行記者會，表示希望讓泰國人感到自信。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國前總理賽塔遭憲法法庭解職，國會眾議院今天選出前總理戴克辛的么女貝東塔為總理。貝東塔在結果出爐後表示，她認為是時候為國家做點事情，上任後希望讓民眾身為泰國人感到自信。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔（Srettha Thavisin）所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

今天出席會議的議員共483人，以人民黨（People’s Party）為首的反對陣營沒有推出候選人。會議早上10時左右開始，在中午12時15分左右，貝東塔獲得了過半的247票，順利當選成為泰國第31任總理。

貝東塔下午在為泰黨議員們陪伴下，於總部舉行簡短的記者會，她表示感謝大家支持，她很榮幸也感到很興奮。貝東塔表示自己經常上台演說，但今天特別激動，直到現在手都還在發抖。

記者詢問貝東塔上任後希望帶給泰國什麼？貝東塔表示，她希望讓泰國人感到自信，並且希望提升泰國人的生活品質，並為大家帶來更多機會。

對於賽塔被憲法法庭解職，貝東塔說她當天聽到判決時感到非常困惑，沒預料到事情會這樣發展；判決出爐後，她和家人及為泰黨內成員討論後，決定是時候為國家和為為泰黨做點事情，她會盡全力讓國家往前邁進。

賽塔4月內閣改組時任命了他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範，憲法法庭9位大法官14日下午以5票對4票裁定賽塔違憲，並解除其總理職務。

國會眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚隨即向所有眾議員發出通知，今天早上舉行會議選出新總理。（編輯：張芷瑄）1130816

泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選成為泰國第31任總理，她在結果出爐後在為泰黨議員陪伴下，於為泰黨總部舉行記者會。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年8月16日
泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選成為泰國第31任總理，她在結果出爐後在為泰黨議員陪伴下，於為泰黨總部舉行記者會。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年8月16日
#國會眾議院
#戴克辛
#泰國
#泰國人
#泰黨
#賽塔
#總理
貝東塔
泰國前總理戴克辛女兒貝東塔 當選第31任總理
賽塔
賽塔遭泰國憲法法庭解除職務 國會擬16日選新總理泰國總理任命閣員遭疑違憲 憲法法庭14日裁決
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：