泰國前總理戴克辛女兒貝東塔 當選第31任總理

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，國會眾議院今天選出新總理。以為泰黨為首的聯合政府推舉前總理戴克辛的么女貝東塔擔任總理候選人，貝東塔今天中午順利當選成為泰國第31任總理。

賽塔（Srettha Thavisin）4月內閣改組時任命了他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範，憲法法庭9位大法官14日下午以5票對4票裁定賽塔違憲，並解除他的總理職務。

國會眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚隨即向所有眾議員發出通知，今天早上舉行會議選出新總理。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選。

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今天出席會議的議員共483人，以人民黨（People’s Party）為首的反對陣營沒有推出候選人。會議早上10時左右開始，在中午12時15分左右，貝東塔獲得了過半的247票，順利當選成為泰國第31任總理

貝東塔是家族中第三位泰國總理。她的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都曾擔任過總理，且都被迫流亡海外，戴克辛已在去年回到泰國，目前因被控貪汙罪正在假釋中。（編輯：高照芬）1130816