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一帶一路漫畫解禁惹議 大馬學者：無法接受共產思想

2024/8/16 18:31
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（中央社記者黃自強吉隆坡16日專電）馬來西亞內政部撤銷「互利共贏的一帶一路」政治漫畫禁書令，引發穆斯林社群軒然大波，學者分析說，這本漫畫過於美化中國，馬來人對共產主義意識形態較為抗拒，無法接受共產主義思想。

當今大馬（Malaysiakini）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，馬來西亞於12日頒布憲報（Gazette），內政部長塞夫丁納蘇琛（Saifuddin Nasution Ismail）6日簽署並撤銷馬來、中文及英文的「互利共贏的一帶一路」禁書令。「互利共贏的一帶一路」是民主行動黨前黨員丘光耀（Hew Kuan Ya）編繪的政治漫畫。

身兼團結政府發言人的通訊部長法米（Fahmi Fadzil）表示，解除禁書令並非出於政府的指示，而是基於行政部門對司法機構與法治尊重，所有人都有權利對這本政治漫畫是否撤銷禁書令發表不同意見，但政府須尊重法院裁定。

馬來西亞華研智庫副主任潘永強（Phoon Wing Keong）受訪時說，馬來人的政黨認為丘光耀漫畫有過於美化中國之嫌，尤其推崇中國共產黨的領袖和一帶一路倡議，大馬歷史曾歷馬來亞共產黨武裝鬥爭，馬來人對共產主義的意識形態較為抗拒，馬來人社會雖沒有強烈的反中情結，但無法接受共產主義思想。

他指出，丘光耀所屬的政黨為民主行動黨，曾經也是民主行動黨的文宣大將，行動黨是華人為主體的政黨，2018年首度執政中央，即引起馬來人民族主義者焦慮，丘光耀當時高調推出漫畫，又發放到公立學校，就引發馬來人反對黨的攻擊，事件轉化成黨派與族群爭議。

潘永強說，漫畫內容也在立場不同者間造成分歧，丘光耀在漫畫上肯定中共的治理成就，強調一帶一路的戰略意義，主張馬來西亞應強化對華合作才符合利益，其他人士認為這種觀點向中共立場傾斜，包括在人權問題上接受中共說法，政治性較濃不適宜推薦給中小學閱讀。

馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）受訪表示，這本書內容被許多馬來政治人物指控是在渲染共產主義，而馬來社會對共產主義本質和內容的了解，多從馬來政治人物口中獲悉，諸如共產主義是反宗教的意識形態教條，以及馬來亞共產黨在歷史上的暴力行為，因此，馬來社會對共產主義是給予一個非常負面詞彙。

李泰德分析，即便法院判決認為書本內容沒問題，但對馬來社群擔憂可能因此鼓舞共產主義思想，因此這本書的解禁觸動馬來族群神經，同時激起許多政治人物的反彈情緒。

他說，當馬來西亞社會的種族和宗教隔閡在政治上越來越分歧之際，許多議題的討論便趨近狹隘，馬來社群一直以來對丘光耀的個人激進色彩抱持負面觀感，導致漫畫內容可能居於次要地位，所要關注的則是作者本身可能帶來的意識型態。

馬來社群的朝野政治人物對這本政治漫畫獲解禁高度不滿，如巫統（UMNO）最高理事卜艾（Mohd Puad Zarkashi）與巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）等人，均反對這本政治漫畫解除禁令，政府有必要找到有效策略確保續執行禁令。

大馬內政部於2019年10月23日以這本漫畫可能破壞公共秩序與擾亂思想為由，援引1984年的印刷及出版法令第7（1）條文，查禁馬來、中文及英文共3種版本的「互利共贏的一帶一路」政治漫畫書。

馬來西亞上訴法庭於2022年7月裁定這本書不應列為禁書，聯邦法院再於同年12月駁回內政部的上訴請求，諭令丘光耀可以向政府請求賠償。

這本政治漫畫「互利共贏的一帶一路」是為紀念馬中建交45週年出版，今年則是馬中建交50週年。（編輯：張芷瑄）1130816

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一帶一路漫畫解禁 大馬政界盼顧及穆斯林敏感度重審
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